搶購衛生紙划算？周偉航：台灣人若非數學爛就是赤貧多

搶購衛生紙划算？周偉航：台灣人若非數學爛、就是赤貧多。圖為民眾搶購衛生紙示意圖（資料照 陳信翰攝）

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中時電子報

針對台灣人因恐慌業者有意調漲衛生紙價格，傾巢而出搶爆各家賣場衛生紙的情況，輔大助理教授周偉航在臉書粉絲頁「特急件小周的人渣文本」貼文表示，如果以每週每人用掉一包衛生紙來計算，預計衛生紙漲幅最高為三成，一個家庭一週多15元，一年多800，是有什麼必要特別去搶購呢？他對此評價，「這熱潮若不是代表台灣人數學很爛，就是赤貧的人非常多啊！」

周偉航在臉書貼文分析，「剛剛看了一箱72包110抽的，約699元，算一包10元好了。預計最高漲三成，那每包就會多3元。這種東西我個人差不多一週用一包，所以每週成本多3元。五口之家，一週會多15元。」

他進一步說，「如果一週多150元，一年就會多八千多，那或許還有去大賣場搬回來的價值，但一週多15元，一年多800，是有什麼必要特別去搶購呢？而且這代表一次要搬四箱耶，這要出車了吧，車子開出去沒有油錢和保養成本嗎？」「每一次去搶，要花至少一個小時的來回時間，還要在那和人搶，還不見得搶得到，你個人時間的機會成本這麼低嗎？」

對此，周偉航評價，「這熱潮若不是代表台灣人數學很爛，就是赤貧的人非常多啊！」網友看了也紛紛回覆，「窮人的時間成本很低（結案）」、「好多人在搶衛生紙...我也要搶啦」、「這跟當年搶米酒的有87分像」、「可見『已售完』三個字蠻可怕的」。

(中時電子報)

周偉航在臉書貼文分析。（圖/翻攝自特急件小周的人渣文本 臉書）

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