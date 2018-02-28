亞米‧海因的設計狂想 閉展倒數中！三大你一定要來朝聖的原因！

2018年02月28日 00:16 中時電子報 綜合報導

開展至今，獲得設計圈熱烈好評的西班牙設計金童Jaime Hayon亞米・海因的設計狂想亞洲巡迴特展，進入閉展倒數中！還沒有到現場感受亞米・海因的設計魅力的民眾，趕快把握最後的時間！

台灣為亞洲首站 超過40件的作品

超過40件獨特的現代藝術創作，繼荷蘭、以色列後飄洋來台展出。本展共分為六大展區，從入口處的經典作品《綠公雞》、首座大型裝置藝術《地中海數位巴洛克》、典型亞米‧海因風格《我的馬戲團》、創新工藝設計的《巴卡拉水晶糖果罐》、個人藝術代表作《西洋棋》，到最後色彩鮮豔、嘲諷流行文化的《美國城堡》，每一個展區都乘載著亞米‧海因的想像力，亞米．海因希望人們到展覽裡能夠與作品進行互動，不僅僅是從遠處欣賞，同時也能激發自我的創意思考，並放入自己對作品的解讀，全展區開放式的動線設計，讓觀展者感受最真實不受限的亞米‧海因。

《搖滾熱狗椅》選用F1賽車等級的坐墊。

Jaime-Hayon親手繪製的《西洋棋》。

經典展品 熱狗椅、西洋棋都來了！

亞米・海因最經典的展品《搖滾熱狗椅》、《西洋棋》也空運來台了！諷刺美國流行文化的代表作《搖滾熱狗椅》，鮮豔光滑的外型設計，與F1賽車同等級的坐墊。《西洋棋》是一套巨型的西洋棋盤組，在特製的義大利 Bisazza 馬賽克玻璃棋盤上，使用義大利頂級陶瓷品牌 Bosa 經由手工精細打造，並且由 Hayon 本人親自上漆繪製。

用手機就可以輕鬆看展 把展覽內容帶回家

此次特展現場首度導入LINE NOW服務，只要打開藍牙與定位，就可以用自己的LINE輕鬆看展覽，從分區文字到語音的解說，要帶你完整走進亞米‧海因的設計狂想。

亞米‧海因的設計狂想於3/4閉展，喜愛亞米．海因與設計的民眾，趕快把握最後的時間到現場看展！

(中時電子報)