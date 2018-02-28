電影《先生！我可以喜歡你嗎》首三日電影交換券 贈票活動

電影《先生！我可以喜歡你嗎》劇照。

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電影描述可愛懵懂的高二女學生島田響(廣瀨鈴 飾)，從沒談過戀愛的她，某日受同班好友的請託，幫忙遞情書給學校的關矢老師，卻不小心將情書放到伊藤老師(生田斗真 飾)的鞋櫃裡，也意外開啟了和伊藤老師的戀愛連結…

在每次專心聆聽伊藤老師的歷史課、生活中與老師的偶然邂逅、甚至讓人臉紅心跳的一對一課後輔導，響一次次加深了對老師怦然心動的感覺…向來待人溫柔的伊藤老師，是校園裡高人氣的暖男老師，不小心愛上老師的響，面對生命中第一次的初戀，將會迎來怎樣的結局呢？

威視電影【先生！我可以喜歡你嗎】官方正式預告(03.09 青春有你)

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「 《先生！我可以喜歡你嗎》 03.09 青春有你」

再到【中時娛樂】粉絲頁按讚，即可參加抽獎。

【中時娛樂】粉絲團由此去

2.贈票獎項：首三日電影交換券2張 (限全台首輪上映戲院首三日使用)

◎ 得獎公佈3/6(二)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間3月6日下午2點起至3月7日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)

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