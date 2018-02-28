絕美！粉紅木蓮花盛開！櫻花、茶花在淡水爭豔

2018年02月28日 07:24 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開！今（28日）又是二二八假期！趕快相揪好友來賞花！經過了農曆春節好天氣的洗禮，喜歡賞花的民眾有福啦!新北市境內除了著名的市花櫻花外，在淡水區的楓樹湖更有少見的木蓮花可供愛花人士欣賞，由於種植難度高，能在步道漫步的同時見到大片桃中帶粉的木蓮花實在是228假期最好的選擇呢!

沿著楓樹湖步道往上走，即可看見一片木蓮花林，逾千棵木蓮花穿插佇立於坡間，數年前這裡仍是私房景點，屬於部分「內行的人」所知道的小秘境，經過網路推薦後，已是許多人前往探訪的熱點，而除了木蓮花外，附近仍不時可見到櫻花、茶花與優美的自然景觀，縱使平日也能見到遊客在此處拍照賞玩。

淡水楓樹湖木棉花特寫。（新北市景觀處提供）

木蘭木蓮屬木蘭科，是著名的園景樹。二喬木蘭是由玉蘭和紫玉蘭自然雜交得到，花朵顏色介於兩者之間，外面粉紅色或淡紫色，裡面白色，又因為花形與蓮花相近，如釋迦牟尼佛的蓮花寶座花所以又稱木蓮花。

伴隨著木蓮花開的盛況，緊接著的將是鄰近著名的天元宮吉野櫻登場，三月將會是盛開的時節，所有新北市的花況與賞花活動資訊請密切關注臉書粉絲團「賞花快報」，同時景觀處官方網站亦有最新的活動消息露出，請民眾多加利用。

(中時電子報)