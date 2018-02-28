2月28日三報頭版要聞

2018年02月28日 07:30 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

立法院27日開議，反軍人年金改革團體清晨突襲立法院，爆發2波衝突。藍天行動聯盟 祕書長繆德生衝進立法院，攀爬民進黨團辦公室大樓外牆時，不慎失手摔落重傷昏迷，經送台大醫院急救，昏迷指數3，仍在搶救中。保六總隊對此意外，感到遺憾與不捨。反軍改團體不排除立院審查時再發動更大陳抗。

國道通勤族荷包恐失血！交通部高速公路局昨日表示，研擬取消周休二日國道20公里免費優惠，4成國道使用者將首當其衝，以桃園居民開車到台北上班為例，來回多花36元，每個月要多花720元在通勤上，預計最快今年完成上路評估報告。

新會期開議日，反年改團體ㄧ早便翻入立法院抗議，行政院長賴清德的施政報告也被迫延後到周五院會。不過，被民進黨列為年底選舉主打「政績」的年金改革，本會期勢必不惜任何代價完成三讀，更多的蛇龍拒馬也將引發更多烽火。

◎工商時報

萬物漲不停！中鋼公司昨（27）日開出第二季內銷盤價，全面調漲7大項鋼品價格，平均每公噸調漲914元、平均漲幅4.2％，其中熱軋主力鋼品平均漲994元，漲幅超乎預期。中鋼表示，預期第二季鋼市仍有盤旋向上的空間，可望帶動國際鋼價上揚。

美國聯準會（Fed）新科主席鮑爾（Jerome Powell）本周首度以主席身份前往國會山莊就貨幣政策與經濟展望作證，周二首站來到眾院的金融服務委員會，他表示將續推緩步升息的貨幣政策，俾達成經濟不會過熱，且將通膨率拉升至2％的兩全目標。

景氣好轉，製造業產值終止負成長。經濟部昨（27）日發布去年第4季及全年製造業產值統計，全年製造業產值13.03兆元、年增5.85％，終止連兩年負成長，今年製造業表現仍審慎樂觀。

◎旺報

大陸國務院新聞辦公室製作的《解讀中國》影片系列，近日專訪哈佛大學教授、《註定一戰？中美能否破解修昔底德陷阱》一書作者格雷厄姆．艾利森（Graham Allison）。艾利森說，他所提出的46個關鍵指標都證明，中國已經成為世界第一大國。

美國的世界領導地位因軟實力下降而起變化，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮稱，美國軟實力相對下降是事實，但它的衰落是一個過程，不能完全歸咎於川普。歸根結底，是因為美國在冷戰後對內對外犯了一系列錯誤，做了很多嚴重損害自身軟實力的事情。從這個角度說，美國冷戰後的歷任總統都有責任，也可說整個美國精英群體都有責任。

前美國國防部貿易安全政策副次長（deputy undersecretary for defense）史蒂芬·布萊恩（Stephen Bryen）26日在《亞洲時報》撰文說，中國在南海和台海的侵略性及挑釁作為，已經觸及長期設立的紅線，在台灣周邊及遠至日本的軍事演習，對台灣及日本發出的信號「不是和平與合作」，因此美國亟需重新思考和建立一個台灣策略。

(中時電子報)