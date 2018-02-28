愛生態、護海洋！鰻苗捕撈期將於3月31日結束

鰻苗捕撈期將於3月31日結束，請捕撈鰻苗業者務必配合，以共同維護鰻苗產業之永續。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

愛生態、護海洋！原定為期4個月的鰻苗捕撈漁期將延長1個月至本（107）年3月31日結束，依行政院農業委員會「鰻苗捕撈漁期管制規定」及「岸際捕撈鰻苗應注意事項」規定，除花蓮縣及臺東縣外，其他縣市轄屬之距岸三浬內海域、潮間帶及河口水域，自107年4月1日起至10月31日止禁止捕撈鰻苗，請捕撈鰻苗業者務必配合，以共同維護鰻苗產業之永續。

捕鰻苗為我國重要產業。（新北市漁業處提供）

鰻魚進入禁捕保育期，業者務必配合維護資源永續

經捕鰻業者反應，本年度因鰻苗較晚靠岸致捕撈量不如預期，行政院農業委員會漁業署為兼顧漁民生計及鰻魚資源永續，本年度鰻苗捕撈期遂延長一個月至107年3月31日止。

新北市政府漁業及漁港事業管理處汪昭華處長表示，鰻苗捕撈是我國固有傳統漁業，新北市鰻苗捕撈產地主要在淡水區，近年產量佔全國15%~24%間，本年度鰻魚捕撈期自106年11月1日起至今雖歷經多次寒流，氣溫及海況不佳，再者鰻魚人工全養殖技術尚待突破，目前市面鰻魚養殖戶投養的鰻苗全仰賴天然捕撈，因此仍吸引許多漁民冒著寒風及大浪在河口及潮間帶捕撈鰻苗。農業局除了提醒業者遵守相關捕撈規定，也持續宣導業者需確實辦理登記並填報漁撈日誌，以利後續進行鰻魚（苗）資源科學調查研究及資源管理評估規劃。

新北市政府漁業及漁港事業管理處提醒，鰻苗捕撈為我國重要產業，對於鰻魚資源日漸減少，保育工作刻不容緩，倘違反鰻苗禁漁期規定者，無論是在岸際以「人力」進行捕撈或是漁船（筏）進行海上捕撈，將核處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，因此呼籲漁民朋友務必遵守規定，以共同維護鰻苗傳統漁業之永續。

(中時電子報)

捕鰻業者以碗瓢清數鰻苗數量。（新北市漁業處提供）
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