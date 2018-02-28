12種不同的「藍」演繹時間！台灣工藝精品進軍新加坡

2018年02月28日 08:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

憂鬱的藍、天空的藍、明亮的藍、自由的藍！藍色在藝術家筆下擁有不同的風貌，在這款時鐘，12種不同的藍演繹了各個時間，看時間如何穿梭，告訴我們最正確的時刻；超可愛的木質動物公仔讓客廳、書房更添童趣與繽紛；扶手長板凳搖阿搖，小朋友笑開懷，更遑論簡約鐵線提燈照亮世界！台灣工藝精品進軍新加坡，讓世界看到台灣創意與美好！

木趣設計-木質動物公仔系列。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

新加坡國際家具展與東協家具展（IFFS/AFS）為亞洲首屈一指的採購平台和設計主導型展會，是東協區域和國際企業打入全球市場最有特色的管道，亦是觀察國際流行設計趨勢、東西方家具設計理念交流的一大盛會。國立台灣工藝研究發展中心(以下簡稱工藝中心)將於3月8日將率領優質工藝廠商，前往參加為期4天的「2018新加坡國際家具展」，讓參展廠商與設計師有發表新創作品技術與吸收新知的交流機會。

台藺工坊-甜心趴睡枕。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

已屆30多年歷史的新加坡國際家具展，以「設計」為主軸，展出各國設計與質感兼備的產品，去年更是規劃新的「nook亞洲」主題，將高品質且多元化的參展廠商另整合成一個主題展館，把家具、室內裝飾配件、居家用品與工藝等精緻商品廠商凝聚一起。

大器創意-間關。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

去年(2017)的新加坡國際家具展總共有428家來自全球的參展商，為觀眾帶來精美絕倫的各式藝術品，吸引了87個國家的21,966位的專業買主和採購團，是亞州地區尋求歐美客的一大亮點展會。

格瑋Geway-鐵線提燈。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心今年再次規劃前往「2018新加坡國際家具展」，以「舒適圈」為主題策劃台灣形象館，用頂級工藝品牌與精緻產品將展場營造一個愉悅自在的生活氛圍。本次透過公開徵選而獲補助參與展出的優質廠商團隊如下。

江口設計-扶手長板凳（左）、穆德設計-氣泡椅bubble stool（右）。。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

有獲台灣國際創新發明暨設計金獎肯定的「台灣手藺」、多次榮獲台中市十大伴手禮首獎及評審團大獎的「太平藍」、採用對環境負擔最小的材料與製程的「壹一」木設計、發展各式原創蒙特梭利相關教材的「江口設計」、獲台灣文博會文創精品獎的「穆德設計」、致力將木頭樂趣極大化並融入台灣生態特色的「木趣設計」、擁有多屆台灣優良工藝品-良品美器獎認證的「格瑋GEWAY」與獲義大利 A’ Design Award 銀獎的「大器創意」等八家工藝品牌。

此外，今年 IFFS/AFS特別邀請由工藝中心技術組所培育及研創成果亮眼的13組木質家具作品，以「LUMBER」為主題於國際設計館展出，用高度試驗性的創意在國際設計師展區中亮相，藉此吸引專業買主和高級訂製層客群。本中心期許新加坡國際家具展能促進台灣優質工藝產業與國際經貿市場的接軌，開拓更寬廣的合作面向，讓台灣頂級工藝精品形象驚艷東盟市場。

工藝中心許耿修主任（中）與參展工藝家合影。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

新加坡國際家具展展覽地點：新加坡博覽中心3號館3E-62

展覽期間：2018年3月8日至3月11日，上午9：30至17：00

指導單位：文化部

主辦單位：國立台灣工藝研究發展中心

(中時電子報)