3／3國際愛耳日！周六來這免費「聽力篩檢」護健康

3月3日來到京站時尚廣場，可體驗大醫院才有的「醫療級設備」聽力篩檢。（主辦單位提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

現代人耳機不離身、外頭噪音擾人！其實這些威脅每天都可能危害我們聽力！周六（3月3日）來京站時尚廣場登場免費享受「醫療級設備」聽力篩檢！華科事業群慈善基金會近年來最大規模的聽力關懷推廣，3/3在京站時尚廣場開辦。

華科今年首度與台北市西區輔具中心合辦「助聽器銀行」，只要設籍北市、領有聽障手冊，或聽力不佳已經影響到日常溝通，都能免費借助聽器使用15天，可續借至1個月，當天也會由聽力師親自指導助聽器的使用方法，讓有需求的族群都能愉快配戴，不會因為過去適應不良而排斥助聽器。

周六活動現場特別設置「聽力檢測駐點站」，由聽力師為民眾做大醫院才有的聽力篩檢，並親自講解檢測結果，如有異常則替民眾轉介至耳鼻喉科及聽力中心，活動日做篩檢完全免費。特邀華科長期代言人－明星畫家東明相現身說法，為大家揭露他克服聽損、迎向正面人生的心路歷程。中山醫學大學附設醫院電子耳中心主任何旭爵也會來到活動現場，與民眾分享日常生活中的聽力保養之道。

在2017年聽障獎學金獲獎的淡江中文系二年級學生黃靖騰將帶來鋼琴演奏表演，也會與大家分享他走出聽力、視力雙損的不便，進而開發文學、音樂潛能的寶貴經驗。現場還有親子DIY彩繪、耳朵樂園探索、助聽器專業廠商展覽，算是華科近年來最大規模、活動最多元的聽力關懷推廣。活動只有1天，想了解日常生活中的聽力保健之道，或想進一步確認聽力健康的民眾，可把握機會前往。

此外，華科事業群慈善基金會成立的聽障獎學金將於107年12月1日至31日受理報名，就讀國內各高級中學或職業學校、大專院校學生、研究生皆可報名！讓更多愛傳到這世界，聽到這世界美好的聲音！

(中時電子報)

聽障獎學金
12種不同的「藍」演繹時間！台灣… 悠遊於「草莓世界」的小小人！日…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。