3／3國際愛耳日！周六來這免費「聽力篩檢」護健康

2018年02月28日 08:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

現代人耳機不離身、外頭噪音擾人！其實這些威脅每天都可能危害我們聽力！周六（3月3日）來京站時尚廣場登場免費享受「醫療級設備」聽力篩檢！華科事業群慈善基金會近年來最大規模的聽力關懷推廣，3/3在京站時尚廣場開辦。

華科今年首度與台北市西區輔具中心合辦「助聽器銀行」，只要設籍北市、領有聽障手冊，或聽力不佳已經影響到日常溝通，都能免費借助聽器使用15天，可續借至1個月，當天也會由聽力師親自指導助聽器的使用方法，讓有需求的族群都能愉快配戴，不會因為過去適應不良而排斥助聽器。

周六活動現場特別設置「聽力檢測駐點站」，由聽力師為民眾做大醫院才有的聽力篩檢，並親自講解檢測結果，如有異常則替民眾轉介至耳鼻喉科及聽力中心，活動日做篩檢完全免費。特邀華科長期代言人－明星畫家東明相現身說法，為大家揭露他克服聽損、迎向正面人生的心路歷程。中山醫學大學附設醫院電子耳中心主任何旭爵也會來到活動現場，與民眾分享日常生活中的聽力保養之道。

在2017年聽障獎學金獲獎的淡江中文系二年級學生黃靖騰將帶來鋼琴演奏表演，也會與大家分享他走出聽力、視力雙損的不便，進而開發文學、音樂潛能的寶貴經驗。現場還有親子DIY彩繪、耳朵樂園探索、助聽器專業廠商展覽，算是華科近年來最大規模、活動最多元的聽力關懷推廣。活動只有1天，想了解日常生活中的聽力保健之道，或想進一步確認聽力健康的民眾，可把握機會前往。

此外，華科事業群慈善基金會成立的聽障獎學金將於107年12月1日至31日受理報名，就讀國內各高級中學或職業學校、大專院校學生、研究生皆可報名！讓更多愛傳到這世界，聽到這世界美好的聲音！

(中時電子報)