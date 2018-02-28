台灣人的公德心？賞櫻卻見一堆垃圾 網譏：有衛生紙快搶

2018年02月28日 08:19 中時電子報 簡怡欣

台灣優美景區湧入賞櫻人潮，卻也為當地帶來超量垃圾亂象。（圖／取自爆料公社）

台灣優美景區湧入賞櫻人潮，卻也為當地帶來超量垃圾亂象。（圖／取自爆料公社）

春暖花開，台灣各地櫻花接力綻開，優美風景吸引大批民眾上山賞花。不過，近日南投的清境、台中后里的泰安派出所等賞櫻景區卻見滿地垃圾，飲料瓶罐、塑膠袋、甚至還有被棄置的交通錐，廢棄物四散草叢、堆放路邊，讓原本開心賞花的民眾在網路社團PO文，感歎「公德心何在」。

有民眾在網路社團「爆料公社」發文，近日前往南投清境賞櫻，卻在清境農場的天空步道出口發現滿地垃圾亂丟；縱然有櫻花美景，但看到台灣觀光區域環境變成這般景象，讓賞櫻遊客痛批，「真是有礙觀瞻也有失國面，台灣觀光形象真該加強」。

發文一出，網友紛紛回應，「台灣最美麗的風景正常運作中」、「帶動地區觀光也順便帶動當地垃圾」、「公德心越來越差」；還有網友反諷，「有衛生紙~~快搶！」。

后里泰安櫻花季2／24展開，台中市政府推出假日賞櫻接駁車，迎接民眾到后里來賞櫻踏青！（本報系資料照／翻攝）

此外，前陣子台中后里的泰安派出所同樣吸引絡繹不絕遊客賞櫻，就想一睹百株櫻花滿開盛況，但卻同樣面臨到旅客隨手棄置垃圾亂象，就算牆面貼有「勿丟垃圾」字樣，但爆量的飲料瓶罐、餐盒仍堆滿路旁，不只造成當地民眾困擾，也讓不少遊客看傻眼。

(中時電子報)