台灣人的公德心？賞櫻卻見一堆垃圾 網譏：有衛生紙快搶

清境高空觀景步道遊客可在觀景步道上遠眺中央山脈各群峰及清境農場美景盡收眼底。（本報系資料照）

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中時電子報
台灣優美景區湧入賞櫻人潮，卻也為當地帶來超量垃圾亂象。（圖／取自爆料公社）
台灣優美景區湧入賞櫻人潮，卻也為當地帶來超量垃圾亂象。（圖／取自爆料公社）

春暖花開，台灣各地櫻花接力綻開，優美風景吸引大批民眾上山賞花。不過，近日南投的清境、台中后里的泰安派出所等賞櫻景區卻見滿地垃圾，飲料瓶罐、塑膠袋、甚至還有被棄置的交通錐，廢棄物四散草叢、堆放路邊，讓原本開心賞花的民眾在網路社團PO文，感歎「公德心何在」。

有民眾在網路社團「爆料公社」發文，近日前往南投清境賞櫻，卻在清境農場的天空步道出口發現滿地垃圾亂丟；縱然有櫻花美景，但看到台灣觀光區域環境變成這般景象，讓賞櫻遊客痛批，「真是有礙觀瞻也有失國面，台灣觀光形象真該加強」。

發文一出，網友紛紛回應，「台灣最美麗的風景正常運作中」、「帶動地區觀光也順便帶動當地垃圾」、「公德心越來越差」；還有網友反諷，「有衛生紙~~快搶！」。

后里泰安櫻花季2／24展開，台中市政府推出假日賞櫻接駁車，迎接民眾到后里來賞櫻踏青！（本報系資料照／翻攝）

此外，前陣子台中后里的泰安派出所同樣吸引絡繹不絕遊客賞櫻，就想一睹百株櫻花滿開盛況，但卻同樣面臨到旅客隨手棄置垃圾亂象，就算牆面貼有「勿丟垃圾」字樣，但爆量的飲料瓶罐、餐盒仍堆滿路旁，不只造成當地民眾困擾，也讓不少遊客看傻眼。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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