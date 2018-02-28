悠遊於「草莓世界」的小小人！日超萌藝術家來台秀繽紛

2018年02月28日 08:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

一個個小小人在草莓世界裡大玩特玩，憑著毅力征服「草莓山」、在草莓墨水汁跳起祈福舞、更遑論在雙頭草莓裡的小縫裡搞「厭世」！27歲的日本個性藝術家美女鬼頭祈來台首展，用繽紛、創意療癒每個人的心！原來生活中的酸甜就如同大紅草莓那麼多采多姿！

日本藝術家「鬼頭祈」筆下的小小人。（小器藝廊提供）

擅長以日本畫技法，將縮小版的小小人及草莓等靈感，躍上當代感畫面！這就是日本藝術家鬼頭祈！畢業於京都造形藝術大學日本畫科的她，賦予日本畫中的「傳統」—毛筆全新生命。一反毛筆墨色厚重之感，以清爽、可愛的配色，輕快描繪出屬於年輕世代的幻想世界，正以27歲年輕之姿活躍於日本藝壇！

日本藝術家「鬼頭祈」筆下的悠小小人。（小器藝廊提供）

1991年出生於日本的日本藝術家鬼頭祈將日本畫技法創新與活用，以小小人與草莓等題材，創作著富當代感的繪畫。目前以獨立接案為主，為繪本、雜誌、服飾品牌等提供作品。近期參與電視動畫「阿松」、電玩遊戲「刀劍亂舞」等商品企劃，推出聯名商品獲得好評！

日本藝術家「鬼頭祈」專注作畫。（小器藝廊提供）

鬼頭祈於台北小器藝廊的初次個展，亦是首度於台灣與大家見面！展覽內容涵蓋：和紙繪畫作品（原作）、創作系列周邊商品：明信片、提袋，紙膠帶、徽章、鏡子等，並有小冊子Zine的呈現。此次展覽將以接力展的方式進行：3月3日至3月14日於小器藝廊、3月17日至4月1日於小器生活空間華山店展出，屆時鬼頭祈的魅力將同步席捲赤峰街區與華山！

貓咪，甜點，小狗，餃子，草莓等常見於鬼頭祈畫中的主題，都與主人翁小小人熱烈互動著，想要親眼見見他們嗎？敬請不要錯過這次難得的展覽！3月4日、5日鬼頭祈本人也將於小器藝廊舉辦似顏繪活動，她非常期待見到大家喲！

日本藝術家鬼頭祈。（小器藝廊提供）

鬼頭祈個展

時間：03／03（六）～03／14（三）12：00～20：00

地點：小器藝廊（+g）地點：台北市赤峰街17巷4號

(中時電子報)