學測未滿40級分誰的錯？李家同：國家無情打擊弱勢孩子

2018年02月28日 08:37 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

六龜高中全校應屆考生沒人達40級分，在網路引發廣大議論，但學者李家同持有不同看法。他表示，學測不是考學生的基本能力，這對他們是個嚴重打擊。一個國家做任何事情，都不該無情地打擊弱勢的孩子。

李家同長期關心偏鄉孩子教育，對於六龜高中學測成績表現，昨晚終於出聲了。他在臉書貼文提到，這所高中的學生可能有兩種狀況，一種是有基本能力的，但學測無法測出，另一種是沒有基本學業程度，這類的學生問題最大。對此，政府不能假裝沒看到，因為這樣的學生出社會沒有什麼競爭力。

有人或許會問，為何學生程度如此差？是高中老師不盡責嗎？李家同認為，可以溯本根源去查學生在校的會考成績，相信他們的會考成績不好，我們不能責怪老師。

那麼，國中畢業的學生在會考表現不好，可以怪罪國中老師嗎？李家同指出，我們國家對於小學生的教育完全沒有把關，所以很多小學生畢業時學業程度非常不好。到了國中階段，英文和數學都很難的，程度更加跟不上，且這種情形會一直延長到高中。

有些人認為成績不好應該去學技藝，但這所高中一個年級只有2班，不可能辦高職的。李家同認為，當年12年國教的口號是「遍地開花」，顯示制定教育政策的人不知民間疾苦。

李家同批評教育部，根本不關心偏鄉孩子的學業程度，師範體系的教育大學也從不過問這個問題。他們一直在想很多花俏的教法，翻轉教育就是一個例子。

李家同指出，小孩子的天資和很多的相關條件都是不一樣的，我們的教育體系卻強制學校用同樣的教材、同樣的進度、同樣的考試。如果孩子本身不是非常聰明的，再加上家境又不好，文化刺激也不夠，他就被我們的教育體系放棄了。

(中時電子報)