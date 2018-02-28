川普千億新空軍一號 仍選擇波音「女王」747客機

搭載美國總統的專機、以波音747改裝的空軍一號。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據美國洛杉磯時報（Los Angles Times）報導，當選至今延宕多時的美國總統專機採購案，總算在近日塵埃落定。白宮（White House）與波音（Boeing）達成最終協議，確定以39億美元（約1,141.5億台幣）的經費，採購兩架由最新型「空中女王」747-8（Boeing 747-800）改裝的空軍一號（Air Force One）專機。

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事實上，新版空軍一號專機差點難產，川普（Donald Trump）當選總統後，多次公開批評波音，認為該專機的價格過於昂貴，他甚至考慮過用私人專機取代之，最終在長時間的討價還價後，才有目前這個合約。其實不僅川普嫌貴，軍方高層也對原先高達50多億美元的價格多有意見，白宮副發言人更表示，「感謝總統（川普）的議價功力，讓美國納稅人大大省下約14億美元（約409.7億台幣）的稅金。」

搭載小布希前總統一行人抵達佛羅里達州機場的空軍一號專機。（圖/美國空軍）

曾是波音公司（Boeing）最大的驕傲，747系列客機被外界譽為「空中女王」，自1970年投入服務後，至2007年為止，波音747保持全球載客量最高飛機的紀錄長達37年。當年於華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）首航時，還請到時任第一夫人的帕特·尼克森（Pat Nixon）為其命名。擁有4架引擎的雙層巨無霸設計，三級艙等設計能載416人、二級艙等則能有524人的高載客量。747系列不僅能載客，在貨運和軍事運輸上都曾稱霸一方。

目前美國總統專機「空軍一號」，仍是使用老布希總統（George H.W. Bush）時期（1990）採購的版本，一款特殊、且獨一無二的軍事用波音747飛機- VC-25型。包含總統與內閣成員，機上共可搭載最多76名成員，未來新版本的空軍一號專機，則將裝載自我防衛系統，用以保護機上成員們的生命安全。

(中時電子報)

文章來源：White House signs $3.9-billion deal to buy two new Air Force One planes

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