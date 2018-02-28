水下航母發威 美將為海上戰爭帶來革命

美國海軍維吉尼亞級潛艦「約翰華納」號（John Warner，SSN 785）2015年3月21日在大西洋進行海試的畫面。（美國海軍）

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中時電子報

美國海軍正採取行動，設法將藉由核攻擊潛艇部署無人潛航器（UUV），以執行追蹤，甚至獵殺敵方潛艇的構想化為現實。

據《國家利益》（The National Interest）網報導，這將帶來兩方面的影響，一是無人潛航器可能撼動現代反潛戰的核心，使既有的海上平台變得脆弱或過時。

另一方面，發展無人潛航器能加強現有的架構，迅速適應破壞性軍事創新。而美國海軍的未來，將大大取決於是否能將這一切化為現實。

無論是美國還是中國等對手，都迫不及待地開發無人潛航器的潛能。無論追蹤或摧毀柴電潛艇，甚至運用絕氣推進（Air-Independent Propulsion，AIP）技術的潛艇，無人潛航器都有比較高的機會。

它們比載人潛艇更安靜，下潛的時間也更長，甚至不必出獵敵艦，只要靜靜等獵物上門。

據說中國在實驗水下滑翔機，它們不需要推進力，就能在特定的深度下停留。而美國運用這類潛航器，也已有多年經驗。儘管就目前看來，它們在戰爭狀況下，並沒有太大的實際效用，但確實提供了監測與評估水下環境的方式。

此外，中國也在設法結合無人潛航器與水下感測網，以建立能偵測並嚇阻美國潛艇的「水下長城」。相對的，美國國防高等研究計劃署（DARPA）也已將名為「海獵手」（Sea Hunter）的第一艘美軍反潛無人艦原型交付海軍研究室（Office of Naval Research，ONR），以接受進一步測試。

而美國海軍最新的構想，就是結合無人潛航器與魚雷，利用能從魚雷管投放的小型無人潛航器，像衛星，雷達與無人機創造太空景象般，創造出嶄新的海底世界。

由核攻擊潛艇投放的無人潛航器能利用被動與主動聲納，勘察相關區域，以偵測是否出現任何對母艦可能的威脅。一旦無人潛航器確認出現威脅，就能以主動聲納獲取目標參數，讓核攻擊潛艇鎖定目標，發射魚雷加以摧毀。

此外，它也能透過被動聲納，將數據傳回母艦，或甚至自行發動自殺式攻擊。

在《幽靈艦隊》（Ghost Fleet）這本軍事小說中，美國海軍在失去大批核攻擊潛艇艦隊後，轉而利用無人潛航器摧毀中國潛艇。

而絕望為創新提供了強烈的動機，隨著通訊與人工智慧技術的進步，未來美國核攻擊潛艇母艦投放大批殺手魚雷，在站內伺機數天，甚至更久，等待獵物上門，再一舉殲滅的劇情未必不可能上演。

(中時電子報)

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文章來源：Naval Warfare Will Change Forever If Submarines Turn into Underwater Aircraft Carriers

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