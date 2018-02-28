川普白宮鬥爭再起 幕僚長凱利與伊凡卡矛盾升溫

白宮內部權力鬥爭再起，幕僚長凱利（圖右）與第一千金伊凡卡（圖左）的矛盾愈來愈嚴重。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國國會山報（The Hills）報導，美國總統川普（Donald Trump）的白宮（White House）內似乎再次傳出權力鬥爭，現任幕僚長凱利（John F. Kelly）對於第一千金、總統特別助理伊凡卡（Ivanka Trump）愈發不滿，認為身為第一家庭成員的她不知道避嫌，將白宮當成她弄權的場所。

然而，真正點燃這個火藥桶的事情，無非是伊凡卡代表父親出席南韓平昌冬奧（Pyeongchang Olympics）閉幕式一事，據美媒消息指出，凱利擔心從無外交經驗的她，會搞砸緊張的半島局勢，還曾私下抱怨道，「這不是去義大利等旅遊景點，兩韓的現況更加地複雜且敏感。」

總統川普（圖左）與國土安全部長凱利（圖右）。（圖/美聯社）

現年67歲的凱利，出生於麻州波士頓，來自愛爾蘭裔的天主教家庭。20歲那年加入美國陸戰隊服役，2年後升為中士，服役期間同時就讀於麻州大學波士頓分校（University of Massachusetts Boston），畢業後獲授陸戰隊少尉軍階。從1999年開始，凱利開始被派往歐洲和伊拉克等地，8年因在外表現優異，獲得參議院批准，升任為陸戰隊少將。2008年派任命為駐伊拉克多軍部隊西部軍司令。

前年底獲新總統川普提名為國土安全部長，上任後不久則因政治風暴，緊急接手白宮幕僚長一職至今。與妻子凱倫（Karen Hernest）結縭40多年，兩人育有2子1女：羅伯特、約翰和凱薩琳，其中兩個兒子都追隨父親腳步踏入軍旅，遺憾的是，大兒子羅伯特中尉在2010年第三次前往阿富汗駐防時，出任務時殉職，而次子約翰目前已是陸戰隊中校。

事實上，作為退役上將的凱利，在白宮中似乎不只一個競爭對手，傳聞連國安顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）中將與他都多有矛盾，也讓外界始終盛傳，只是時間早晚，凱利或麥馬斯特兩位將軍，必有一人會先行掛冠而去。也讓川普的白宮風雲，再次成為各方關注的焦點之一。

(中時電子報)

文章來源：Kelly increasingly irked with Ivanka's White House role: report

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