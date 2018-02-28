兒少法「親子友善廁所」條款 中市將改善增設公園親子廁所

台中公園新建景觀式廁所示意圖！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

兒童及少年福利法「親子友善廁所」條款去年底上路，規範親子廁所須於男女廁所外單獨設置。台中市政府建設局進行全市公園廁所總體檢，計畫分年分期增設獨立於男廁、女廁的親子廁所，3月1日起將針對台中公園、清水鰲峰山公園等7處公園內16座廁所進行改善及新設親子廁所，營造友善親子環境。

建設局長黃玉霖指出，兒少法「親子友善廁所」條款規定親子廁所應獨立於男廁及女廁設置，並至少設置1個兒童安全座椅、尿布台、兒童馬桶、兒童洗面盆及照顧者使用的馬桶、洗面盆，且不得與無障礙廁所合併設置。

市府針對台中市公園內廁所進行總體檢，計畫分年分期增設獨立於男廁、女廁的親子廁所，推動「台中市亮點公園廁所改善及設置親子廁所」計畫，將針對文心森林公園、豐樂雕塑公園、北屯兒童公園、台中公園、秋紅谷公園、清水鰲峰山公園、后里環保公園等7處公園內的16座廁所進行改善及新設親子廁所。

建設局表示，其中北屯兒童公園及豐樂雕塑公園將施作廁所外牆彩繪，台中公園廁所則規劃增設哺乳室，打造更友善的親子休憩環境，預計3月1日動工、7月底完工。目前台中市540座公園中，有親子設備的廁所有12座，專屬親子廁所有清水鰲峰山公園、坪林森林公園及后里環保公園共9間。

今年編列3380萬元辦理「台中市亮點公園廁所改善及設置親子廁所」計畫，將再施作16間，以符合規範並提升使用便利性，設計舒適、美觀的廁所空間，希望藉此全面提升公園內親子及無障礙機能。

(中時)

霧茫茫！台灣西半部空品不佳 台… 秒變天！午後鋒面快閃轉涼 周末…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。