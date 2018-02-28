最新民調！台北市長綠營人馬以姚文智領先

民進黨立委姚文智。（資料照片，姚志平攝）

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台灣民意基金會今天公布最新民調，在台北市有37.3％選民認為民進黨應推出自己的人選，比認為應禮讓者多5.4個百分點，若民進黨自推人選，以姚文智38％支持度最高。

財團法人台灣民意基金會今天早上在台大校友會館召開「2018台北市長選情基本調查」民調發表會。由基金會董事長游盈隆主持並主講，會中邀請三位知名學者專家出席與談，包括國立東華大學教授施正鋒、資深媒體人楊憲宏、專研兩岸問題作家陳淞山等。

民進黨2018台北市長選舉應否推出自己的候選人？最新民意顯示，在台北市二十歲以上的成年人中，37.3%認為民進黨應推出自己的人選（簡稱自推派），31.9%認為應像上次一樣禮讓柯文哲（簡稱禮讓派），19.2%沒意見，11.7%不知道或拒答。

換言之，最新民意顯示，在台北市選民當中，自推派比禮讓派多5.4個百分點。游盈隆表示，我們問：「民進黨方面，已有三人表態參選，包括立法委員姚文智、前副總統呂秀蓮及前台南縣長蘇煥智。在這三人當中，您較傾向支持誰出來參選？」

結果發現：38%支持姚文智，21%支持呂秀蓮，10.3%支持蘇煥智，5.4%尚未能決定，17.3%都不支持，8.2%不知道/拒答。

他說，顯然，準備參選最久的現任立委姚文智獲得較多的支持，大幅領先其他兩位黨內先進同志。呂前副總統宣布參選不到一個月獲得兩成一的支持，而前台南縣長蘇煥智發出參選訊息沒幾天，就獲得十個百分點的支持，皆屬不易。

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