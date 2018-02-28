U-start協助青年創業 今年16隊獲25萬至100萬元

2018年02月28日 09:55 中時 林志成

教育部青年署推動「大專畢業生創業服務計畫」（U-start計畫），結合大專校院的育成能量，提供青年創業實踐場域與輔導協助，106年度共有16隊獲得25萬元至100萬元創業獎金，3月13日在台大醫院國際會議中心4樓舉辦成果展暨頒獎典禮。

U-start計畫除提供創業團隊開辦費補助，讓許多大學畢業生及在校生展現創新能量，從98年推動至今，培育出印花樂、活動通Accupass等各領域優秀創業團隊，部分團隊更躍上國際舞台成為耀眼新星。

106年度獲獎的16組團隊，包含文化創意、食安生活、樂齡照護等…面向，其中「你好藝思有限公司」，透過手繪將每次回憶與心情融入商品插畫和設計，希望分享更多美好的人事物，創業發想是以日常生活中最常使用的文具商品著手，延伸觸角至生活雜貨，將品牌理念與訴求更深入消費者生活。

「四毛先生與可菲兒有限公司」團隊，關注到民眾逐漸重視食用益生菌維持自身腸道健康的趨勢，但市售多數益生菌產品缺乏豐富腸道菌相的活菌，且不易到達腸道，調節複雜腸道菌相成效有限，因此他們以中亞山區的克菲爾菌種（kefir grains）為發酵種原，搭配獨家研發的專利kefir發酵機台，開發出優格、優酪乳、乳清及黑糖釀等產品，維護消費者腸道菌相生態完整性，帶來健康生活。

「喆喆資訊有限公司」發現樂齡照護商機，開發「樂齡守門員」（Love It）長期照護管理系統，涵蓋五大系統的長照管理系統中，以樂齡資源彙整系統、Love It語音助理為主軸，搭配樂齡生活照護互助平台、院區紅外線感應即時回報系統、病床人體感知偵測系統，藉由養護機構分項評估購買需求，提升使用彈性及更貼近養護機構的實際需求。

U-start計畫推動迄今，共計125間學校熱情參與，814組創業團隊獲得補助，523家新創公司成立，創造超過6300人創業，想要看到更多青年創業團隊的創新能量？相關資訊可上U-start計畫網站查詢。

(中時)