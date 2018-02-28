台北市長民調 柯文哲獲壓倒性勝利

2018年02月28日 10:00 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公布民調，台北市長若由柯文哲、姚文智與丁守中三人競爭，最新民意顯示有47.6%支持柯文哲，25.2%支持丁守中，15.6%支持姚文智，柯文哲仍遙遙領先對手。即使與丁守中對決也是壓倒性勝利。

財團法人台灣民意基金會今天早上在台大校友會館召開「2018台北市長選情基本調查」」民調發表會。由基金會董事長游盈隆教授主持並主講。

最新民意顯示，在柯文哲競選連任，國民黨推出丁守中，民進黨推出姚文智的情況下，有47.6%民眾支持柯文哲，25.2%支持丁守中，15.6%支持姚文智，5.8%尚未能決定，3.5%都不支持，2.4%不知道/拒答。

游盈隆表示，換言之，現任市長柯文哲在面對兩大黨都推出自己候選人的情況下，領先支持度排名第二的國民黨人丁守中22.4個百分點，同時，領先支持度排名第三的民進黨人姚文智32個百分點。

在民進黨不推人，柯文哲與丁守中兩人對決的狀態下，選民傾向支持誰？最新民意顯示：54.7%支持柯文哲，31.1%支持丁守中，3.5%尚未能決定，2.1%投廢票，4.6%不投票，3.9%不知道/拒答。

他說，即使是在兩人對決的態勢下，柯文哲目前領先丁守中23.6個百分點。柯文哲擁有壓倒性的優勢。

(工商)