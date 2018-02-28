太平區精美路雨水下水道完工 區域防洪大幅提升

水利局為改善太平區精美路166巷一帶長期淹水問題，爭取中央補助「流域綜合治理計畫」1800萬元，工程於106年9月進場施工！（陳世宗翻攝）

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今年2月順利完成雨水下水道開放通車，有效改善當地居民淹水問題。（陳世宗翻攝）

台中市政府水利局為改善太平區精美路166巷一帶長期以來淹水問題，爭取中央補助「流域綜合治理計畫」1,800萬元，工程於106年9月進場施工，今年農曆年前完成，雨水下水道幹線順利開放通車，有效改善當地居民的淹水問題，大幅提升該區域防洪能力。

水利局長周廷彰說，精美路一帶因道路狹窄及工廠林立，且排水系統並不完善，長期以來仰賴道路側溝排水，但一旦側溝負荷超標，易造成回堵排水不順暢，為此，水利局積極推動精美路一帶雨水下水道工程，且配合鄰近工廠作業及附近住戶出入。

周廷彰說，工程設計採用預鑄箱涵工法施作，縮短施工時程，將交通影響降至最低；精美路排水銜接至太平路既有雨水下水道幹線，可將平安里社區雨水迅速排入頭汴坑溪，有效改善排水，解決當地居民淹水問題。

水利局表示，精美路地下維生管線相當複雜，在約6公尺寬的短短路幅中，包含了電力、電信、瓦斯、自來水等民生管線，且管線交錯複雜。該局於105年7月20日積極召開施工前管線協調會，陸續和相關單位進行6次協調，會議中達成共識。

工程依序由中華電信、台電、自來水、瓦斯一一遷移管線，管遷期間又陸續召開2次管線協調會議，以及提報2次國營會協調，於106年9月15日克服管線阻礙，順利於106年9月20日進場施作；今年2月順利完成雨水下水道開放通車，有效改善當地居民之淹水問題。

水利局強調，工程完工後可改善區域排水功能，保護面積達5,200平方公尺，解決當地居民500人之淹水問題，未來將持續提升雨水下水道之建置率，提高居住環境品質。

(中時)

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