台灣民意基金會民調 柯文哲「兩岸一家親」過半數認同

台北市長柯文哲。(本報系資料)

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台灣民意基金會今天公布民調，關於柯文哲「兩岸一家親」的言論，有10.6%非常贊同，40.1%還算贊同，換言之，在台北市有過半數的人基本上贊同柯文哲「兩岸一家親」的論調，且獲得跨年齡層的多數支持

財團法人台灣民意基金會今天上午召開「2018台北市長選情基本調查」」民調發表會。

基金會董事長游盈隆表示，關於柯文哲「兩岸一家親」的言論，民調顯示：10.6%非常贊同，40.1%還算贊同，22.3%不太贊同，11.1%一點也不贊同，9.8%沒意見，6.1%不知道或拒答。

游盈隆表示，在台北市二十歲以上的成年人中，有過半數的人基本上贊同柯文哲「兩岸一家親」的論調，但也有三成三的人不表贊同。

他說，進一步的交叉分析顯示，有幾點有趣的發現：

一、在年齡層方面，柯文哲「兩岸一家親」的說法獲得跨年齡層的多數支持，尤其在35歲到60歲之間的選民。

二、在民進黨認同者方面，近六成的人不贊同「兩岸一家親」的說法，只有三成一的人可以接受，一成的人不知道。

三、在中性選民方面，五成贊同，兩成四不贊同，兩成六不知道。

四、在國民黨認同者方面，七成七贊同，一成五不贊同，8.6%不知道。

五、在省籍族群方面，「兩岸一家親」的論調獲得跨族群選民的支持，尤其外省籍選民有高達六成二贊同。

(工商)

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