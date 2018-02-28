北醫楓杏醫療隊 連7年到澎湖送愛不間斷

台北醫學大學「楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊」，長期在澎湖從事志願服務。（教育部提供）

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台北醫學大學「楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊」2011年創隊，過去7年來，他們持續地將醫療資源帶至澎湖，讓愛在澎湖不間斷，因此最近3年皆獲得教育部青年署青年志工績優團隊優勝。

北醫「楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊」看見澎湖醫療資源不足，因此決定前往幫忙。從第一年的義診家訪及辦理國小體驗營，到第二年服務範圍的擴大，第三年則發現一年一度的服務對於澎湖地區來說依然不足，因此推出天人菊計畫，每兩個月一次偕同醫護人員及馬公高中學生進行家訪，陪伴須要關懷的長輩。

隨著每一年的服務，團隊服務內容、品質、範圍等不斷擴大及完善，至今其服務內容共有五大主軸，包含巡迴義診、家訪衛教、醫學知識計劃、聯歡晚會及天人菊計畫。

2017年是團隊至澎湖服務的第七年，除新增了尿液、糞便潛血、骨密度篩檢服務，更將服務地點擴展至西嶼鄉，未來團隊希望可以引進更多新穎的檢查技術，並將服務遍及整個澎湖鄉。

2017年的服務，在大隊長黃聖文心中，除了感謝還是感謝，他認為倘若沒有眾人支持他們也無法順利成軍。黃聖文認為，服務的本質就是看見當地的需求，盡己所能地去提供，他也期盼今年依然能前往澎湖，繼續發揮所學，發掘每一位生命耕耘者辛勤的故事，陪伴每一位童真無邪者躍動的靈魂，捲動更多愛的力量。

教育部青年署為鼓勵青年參與志願服務，每年舉辦「青年志工績優團隊競賽暨推展志願服務績優團體表揚」活動，獎勵表現傑出青年志工服務團隊及推展青年志願服務績優團體，更多詳細資訊可至教育部青年發展署官網(http://www.yda.gov.tw)或青年和平志工團網站(http://gysd.yda.gov.tw)查詢。

(中時)

教育部青年發展署官網
青年和平志工團網站
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