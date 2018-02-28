沉睡羅浮宮數十年 莫內名畫將歸還日籍收藏家

2018年02月28日 10:10 中時電子報 李靖棠

據日本時報（The Japan Times）報導，日本東京國立西洋美術館（National Museum of Western Art）表示，戰前川崎造船廠首任社長、知名藝術收藏家松方幸次郎（Kojiro Matsukata），其名下所收藏的重要畫作之一，法國印象派大師莫內（Claude Monet）的「睡蓮：柳樹倒影」（Water Lilies: Reflections of a Willow Tree）油畫，在戰後失蹤數十年後，去年在羅浮宮（Louvre Museum）博物館內被發現，近日將還壁歸趙，將畫作歸還東京入藏。東京西洋美術館將進行修復整理，計畫明年中旬公開與世人見面。

出身薩摩鹿兒島的松方幸次郎，父親是明治時代總理大臣、擁有公爵勳位的松方正義。留學美國耶魯大學（Yale University）後，曾一度擔任總理秘書，後獲川崎財閥創始人川崎正藏邀請，出任川崎造船廠首任社長，並在1912年當選眾議院議員，躍居神戶財政界重要巨頭之一。熱愛藝術的他，一生耗資無數、私人收藏8千幅日本木版畫與2千多幅歐美畫作，現全數收藏在東京國立博物館（Tokyo National Museum）內。

戰前日本實業家、也是知名藝術畫作收藏家松方幸次郎。（圖/川崎重工官網）

據東京美術館表示，此幅睡蓮油畫繪製於1916年，由松方幸次郎於1921年，在莫內（Claude Monet）的工作室直接向他購買收藏，畫作長約2公尺、寬約4.2公尺，於二次大戰（World War II）爆發後，被松方幸次郎連同其所有畫作運往巴黎躲避戰爭。法國政府於1959年歸還400多件松方收藏品回日本，但這幅睡蓮油畫卻就此沉睡於羅浮宮內部至今。

(中時電子報)