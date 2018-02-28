60歲教授紛出走 清大校長賀陳弘：年改衝擊很大

2018年02月28日 10:24 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

去年政府大砍公教年金後，後續效應漸次浮現！愈來愈多大學教授選擇出走，宛如一股無法抑止的逃亡潮。去年交通大學教務長退休，帶領研究團隊到澳洲發展，清大也有3名教授被香港挖角，最後強力留下一人。清華大學校長賀陳弘說，年金改革衝擊很大，學校內60歲教授想走人，多跟退休金有關。

中評社報導，民進黨執政後，推行年金改革不遺餘力，不但2年後十八趴優惠利息歸零，而且所得替代率分10年從75%過渡到60%。年資35年的教職員，其所領退休金將大幅縮水36.84%。

年金改革將在今年7月上路，月退俸差距近3萬元讓不少60歲左右的教授考慮退休，轉往有4到5倍薪資的香港、大陸或新加坡。

交大前教務長林進燈去年退休後，將腦訊號量測研究團隊7至8人帶到澳洲大學發展，清大更一次被香港挖走3位教授，經校方極力慰留，「走人」縮減成2人，賀陳弘說，年金改革「衝擊真的很大」。

賀陳弘解釋，通常60歲的老師教授是比較成熟的研究人才，不會輕易移動工作地方，但是會移動的話，可能原因是考慮退休，想要為退休後的晚年生活做規畫。這波年金改革，讓這些教授權益保障受到比較大的衝擊，才會引起一些移動。

(中時電子報)