柯p不拆蔣公銅像 獲近七成台北人支持

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台北市長柯文哲反對移除台北市所有的蔣公銅像的問題，台灣民意基金會今天公布最新民調，在台北市成年人中，有6成8的人基本上贊成柯文哲「不移除台北市所有的蔣公銅像」的作法，只2兩成1的人不贊成。

財團法人台灣民意基金會今天在台大校友會館召開「2018台北市長選情基本調查」」民調發表會。由基金會董事長游盈隆教授主持並主講。

游盈隆表示，我們問：「近幾年來台灣各地常有破壞或遷移蔣公銅像的事件，柯文哲市長則反對「移除台北市所有的蔣公銅像」。請問，您贊成或不贊成他這項作法？」

結果發現：26.8%非常贊成，41.5%還算贊成，12.2%不太贊成，8.7%一點也不贊成，8.4%沒意見，2.5%不知道或拒答。換言之，在台北市二十歲以上的成年人中，有6成8的人基本上贊成柯文哲「不移除台北市所有的蔣公銅像」的作法，只有2成1的人不贊成。

他說，是否移除蔣公銅像的問題，在台灣，是一個涉及高度敏感政治神經的問題。從絕大多數台北市民贊成柯文哲「不全面移除蔣公銅像」的作法，正好可窺見所謂「天龍國選民的基本政治態度」，這和約略過半數台北市民贊同柯文哲「兩岸一家親」的論調，如出一轍。

游盈隆認為，多數台北市民的政治意識形態立場可能較守舊或保守，舉凡涉及中國、兩岸或兩蔣遺緒的爭端，都不樂見有較大幅度的變革。而柯文哲的諸多作法正好迎合了許多台北市民的心理，這可以部分解釋他在台北市的高民意支持度。

(工商)

台灣民意基金會民調 柯文哲「兩… 台北市民過半滿意柯P施政 女性、…

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