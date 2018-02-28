台北市民過半滿意柯P施政 女性、高學歷最青睞

2018年02月28日 11:02 工商 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

台灣民意基金會今天公布民調，台北市民有55％明顯超過半數的人基本上滿意柯文哲上任三年多來的施政表現，但也有近四成的人不滿意。其中又以年輕族群和高學歷者滿意度最高。

財團法人台灣民意基金會今天召開「2018台北市長選情基本調查」」民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持並主講。

民調詢問：「柯文哲當台北市長三年多，一般說來，您滿意或不滿意他的整體施政表現？」結果發現：9.1%非常滿意，45.5%還算滿意，27.2%不太滿意，12.2%非常不滿意，3.2%沒意見，2.8%不知道。

游盈隆指出，換言之，在二十歲以上的台北市民中，有明顯超過半數的人（五成五）基本上滿意柯文哲上任三年多來的施政表現，但也有近四成的人不滿意。這表示柯文哲三年多來的施政，一方面累積了可觀的不滿和失望，另一方面也成功地贏得過半數市民的肯定和支持。

進一步的交叉分析顯示，有以下幾點值得注意：

一、在性別方面，女性比男性選民更樂意表達對柯文哲施政表現的肯定。

二、在年齡層方面，五十歲以下的選民，如果以五歲為一個群組，分別有六成以上到八成的人表示滿意，但隨著年齡增加，滿意的比例就越來越低，例如：七十歲以上的選民只有三成滿意，五成八不滿意。游盈隆表示，看來柯文哲是一個不太受長輩肯定的市長，這是特定政策因素使然？或非政策因素所致，值得探究。

三、在教育程度方面，柯文哲獲高比例高教育程度選民的青睞，但在其他教育程度的選民方面就沒有那麼吃香。

四、在政黨認同方面，柯文哲主要是贏得淺綠、淺藍及中性選民高比例的支持（五成七到六成），同時也有三成九深綠選民肯定，近三成深藍選民肯定。

游盈隆表示，從這些數據看起來，這是一個相當穩定的「取勝同盟」（winning coalition），或說是「穩健的贏的多數」。

(工商)