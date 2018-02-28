小7隱藏版大亨堡亮相！網讚：24層酥脆「爆炸好吃」

小7隱藏版美食「可頌大亨堡」2/28正式上市。（圖／7-ELEVEN提供）

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中時電子報
廖宇綺、
有肉有麵包的大亨堡，一直以來都很受歡迎，7-11這次又推出新吃法。（圖／7-ELEVEN提供）

超商隱藏版美食近來不斷洗版，最近小7的大亨堡也悄悄大改版，竟吃得到24層超滿足酥脆口感，網友大讚「爆炸好吃」！這次7-11推出兩款全新的隱藏版，不只大亨堡改版，甚至還買得到三麗鷗SANRIO聯名的雲朵甜甜圈。

7-11去年銷售統計，熱食自助區最受歡迎商品TOP5依序為：茶葉蛋、台灣黑輪、白蘿蔔、大亨堡及米血糕，因此這次順勢推出「可頌大亨堡」，2/28在全台5200間小7正式上市，售價55元起；可頌夾心可單買，售價28元。

超商隱藏版美食近來很搶手，7-11悄悄推出兩款全新的隱藏版美食。（圖／FB@7-ELEVEN）

【可頌大亨堡】

新口味「可頌大亨堡」，主打有24層酥脆口感的可頌堡體，可搭配雙起司熱狗、原味熱狗、紐奧良辣味熱狗或爆汁熱狗，網友表示，蓬鬆化口、奶香濃郁，吃起來更有飽足感。

三麗鷗SANRIO聯名雲朵甜甜圈。(圖/翻攝自IG)
三麗鷗SANRIO聯名雲朵甜甜圈。(圖/翻攝自IG)

【三麗鷗SANRIO聯名雲朵甜甜圈】

這次Mister Donut與三麗鷗SANRIO聯名推出的雲朵甜甜圈，在7-11的Mister Donut店中店也能買到！Hello Kitty粉紅瑰蜜與雪白知己兩款口味，都有像雲朵般鬆軟的圈體，沾上草莓巧克力與優格巧克力，再搭配玫瑰鮮奶油，中間還有一支Hello Kitty巧克力，網友表示，簡直少女心大噴發！

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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