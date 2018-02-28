民意基金會：台北市政治生態是綠略大於藍

友善列印
工商

台北市大多被認為藍大於綠，台灣民意基金會今天公布民調顯示，台北市民約三成二是民進黨認同者，約兩成九是國民黨認同者，還有三成四中性選民。基金會董事長游盈隆表示，目前台北市的政治生態是「綠略大於藍」，而非過去的「藍大於綠」。

游盈隆表示，關於台北市究竟是藍大於綠？或綠大於藍？可說是眾說紛紜。在這次「台北市長選情基本調查」中，他使用了長期以來的「政黨認同」測量方法，希望去釐清台北市藍綠勢力的現況。民調中詢問：「目前國內有兩個主要的政黨，國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」

結果發現：6.4%非常接近民進黨（姑且稱之為深綠），25.9%還算接近民進黨（姑且稱之為淺綠），34%不偏任何政黨（中性選民），23.6%還算接近國民黨（姑且稱之為淺藍），5.3%非常接近國民黨（姑且稱之為深藍），4.8%不知道/拒答。

他說，換言之，在二十歲以上的台北市民中，約三成二是民進黨認同者，約兩成九是國民黨認同者，還有三成四中性選民。整體來看，民進黨認同者比國民黨認同者多三個百分點。

游盈隆表示，如果說，「政黨認同」是最穩定可靠的指標，那麼，我們可以很有信心的說，目前台北市的政治生態是「綠略大於藍」，而非過去的「藍大於綠」。

他進一步將中性選民區分成三類：中性但偏民進黨、純中性選民、中性但偏國民黨。將中性選民左邊三類政黨認同者加起來是37.1%，將中性選民右邊三類政黨認同者加起來是35.5，而真正的中性選民只有22.6%。

游盈隆表示，根據這些數字，我們可以清楚的發現，當前台北市藍綠選民比例相當接近，但綠雖僅略大於藍不到兩個百分點，但顯然已經打破台北市藍大於綠的神話。

(工商)

台北市民過半滿意柯P施政 女性、… 陳菊憂宜蘭3縣市選情 傳4月接府…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。