民意基金會：台北市政治生態是綠略大於藍

2018年02月28日 11:02 工商 崔慈悌

台北市大多被認為藍大於綠，台灣民意基金會今天公布民調顯示，台北市民約三成二是民進黨認同者，約兩成九是國民黨認同者，還有三成四中性選民。基金會董事長游盈隆表示，目前台北市的政治生態是「綠略大於藍」，而非過去的「藍大於綠」。

游盈隆表示，關於台北市究竟是藍大於綠？或綠大於藍？可說是眾說紛紜。在這次「台北市長選情基本調查」中，他使用了長期以來的「政黨認同」測量方法，希望去釐清台北市藍綠勢力的現況。民調中詢問：「目前國內有兩個主要的政黨，國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」

結果發現：6.4%非常接近民進黨（姑且稱之為深綠），25.9%還算接近民進黨（姑且稱之為淺綠），34%不偏任何政黨（中性選民），23.6%還算接近國民黨（姑且稱之為淺藍），5.3%非常接近國民黨（姑且稱之為深藍），4.8%不知道/拒答。

他說，換言之，在二十歲以上的台北市民中，約三成二是民進黨認同者，約兩成九是國民黨認同者，還有三成四中性選民。整體來看，民進黨認同者比國民黨認同者多三個百分點。

游盈隆表示，如果說，「政黨認同」是最穩定可靠的指標，那麼，我們可以很有信心的說，目前台北市的政治生態是「綠略大於藍」，而非過去的「藍大於綠」。

他進一步將中性選民區分成三類：中性但偏民進黨、純中性選民、中性但偏國民黨。將中性選民左邊三類政黨認同者加起來是37.1%，將中性選民右邊三類政黨認同者加起來是35.5，而真正的中性選民只有22.6%。

游盈隆表示，根據這些數字，我們可以清楚的發現，當前台北市藍綠選民比例相當接近，但綠雖僅略大於藍不到兩個百分點，但顯然已經打破台北市藍大於綠的神話。

(工商)