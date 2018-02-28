嘉市推廣交趾陶加碼補助 報名學校增加1倍

嘉義市文化局主辦的交趾陶校園推廣活動，至今已吸引超過1500位學生參與，今年補助經費提高，開班校數增加一倍。（呂妍庭翻攝）

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嘉義市文化局自2014年舉辦交趾陶校園推廣活動，導入專業師資，透過課程教學，把傳統工藝帶入校園，今年在文化局補助加碼下，報名開班的學校從往年平均10所增加到20所，課程時數也從6小時提高到10小時，文化局代理局長饒嘉博指出，不只課程補助經費增加，連9月分舉辦的「全國校園交趾陶工藝獎」創作競賽獎金金額也打算提高，增加報名誘因，鼓勵年輕學生發揮新創意，為傳統交趾陶藝術注入新活力。

嘉市交趾陶校園推廣活動開辦至今已累積超過1500位學生參與，以往報名學生需負擔一半的材料費用，今年為擴大參與學生人數，嘉市文化局改成材料費全額補助，並調高上課時數，報名校數因此增加到20所，是往年的一倍，回響十分熱烈。

今年文化局也邀請到高枝明、侯吉村、黃信豪、謝偉奇、蕭吉利、吳威德、林維厚、蔡秉勳、郭志郎等9位在地藝師駐校，親自傳授交趾陶製作技巧，文化局指出，在業師指導下，學生會分捏塑、修飾和上釉3階段上課，課程結束後，鼓勵學生以自己創作的交趾陶作品，參加「全國校園交趾陶工藝獎」比賽。

文化局指出，在文化局努力推廣下，已逐步把代表嘉義特色的傳統工藝帶入校園，讓年輕一代認識在地文化，藉此延續交趾陶藝術的紮根教育，尤其今年文化局挹注更多相關資源，擴增原有課程內容和師資，讓更多學生與藝師參與，希望在藝師指導下，學生不只了解陶土特性、製作方法及秘訣等，也透過和學校的合作，將交趾陶傳統工藝落實到學校教育，在創意中走出一條永續的路。

(中時)

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