台南228紀念追思會 受難者家屬要求撤除白崇禧紀念碑

台南市政府在新營228紀念公園舉辦追思會，緬懷228事件發生滿71週年，當年受難者的遺族也前來獻花致意。（莊曜聰攝）

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228受難者王育霖長子王克雄要求台南市府撤除白崇禧紀念碑。(莊曜聰攝)
台南市政府舉辦228紀念追思會。(莊曜聰攝)

為緬懷228事件滿71週年，台南市政府28日上午在新營228紀念公園舉辦追思會，代理市長李孟諺、228受難者家屬及社會各界人士均到場參加，受難者王育霖長子王克雄代表家屬致詞，他要求市府能夠移除位於延平郡王祠的白崇禧紀念碑，還家屬一個公道，市府則將成立專案小組調查，不排除撤除，也可能另立碑文說明白在228所扮演的角色，使歷史能正反並陳。

王育霖是台南市人，曾赴日本帝國大學就讀法律科系，並成為首位台籍的檢察官，二次大戰後回台，在新竹市擔任檢察官，任內偵辦貪汙案，發現時任市長的少將郭紹宗涉有重嫌，並被郭處處掣肘，氣憤下辭職到建國中學擔任教師，228事件發生後遭郭挾怨報復，當年3月底遭到槍決。

王育霖長子王克雄致詞時表示，228事件後，當時國防部長白崇禧奉蔣中正命令來台，一方面是宣慰民眾，一方面為震懾台灣人，卻處死仍在獄中的台灣菁英，這樣的人竟然有牌坊紀念，還有人稱讚他的作為，令人無法接受，現在政府推動轉型正義，就要設法改變這個事情，他要求能撤除白崇禧紀念碑。

針對王克雄的要求，代理市長李孟諺表示，將會成立專案小組調查現況，撤除是一個選項，但也不排除在現場另立說明碑文，以正反並陳的方式呈現歷史真相，讓後人對於事件能夠更明白，更有紀念的意義。

李孟諺說，希望透過和平追思會，伴隨著悠揚的樂聲及兒童純潔的歌聲，進一步來省思這段台灣最深沉的歷史傷痛，更希望能從中記取教訓，進而創造台灣民主、和平的新紀元。

(中時)

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