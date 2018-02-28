李登輝：完成正名制憲 現在是時候

2018年02月28日 11:37 中時 曾薏蘋

前總統李登輝今天上午參加「喜樂島聯盟」籌組記者會，李前總統致詞時表示，完成正名制憲，他認為「現在已經是採取行動來完成這個目標的時候了」。

李前總統感概說，他擔任總統期間，完成了很多的民主改革，包括廢除動員戡亂、中央民意代表全面改選、總統人民直選等，不過，「仍有一些過去歷史所留下來的矛盾，還來不及處理，這是我最大的遺憾」。

民視董事長郭倍宏發起的「喜樂台灣聯盟」，今舉行記者會，宣示聯盟成立目標，前副總統呂秀蓮等人參加。

李前總統致詞時指出，今天應邀參加「喜樂島公投聯盟」籌組記者會，在這邊要表達他最深的支持與認同。

他說，過去，由於國民黨在中華民國的體制之下，長期混淆現實的狀態，誤導台灣人民的認同，才會衍生這個特殊的狀態；他擔任總統期間，曾提出「中華民國在台灣」，這是一個現實的態度，希望可以用務實的方式，推動民主化、本土化，一步一步地找回台灣人的國家意識，完成正名制憲的目標。

他指出，隨著太陽花學生運動，以及國民黨在2014年及2016年的敗選，他認為「現在已經是採取行動來完成這個目標的時候了」。

他強調，現在所使用的憲法，是當初為了中華民國量身訂做的憲法，這部憲法和台灣的關係很淺，即使經過他任內的六次修改，仍非常不符合需求，所以大家現在最需要的就是，趕緊制定一部台灣的新憲法。

李登輝表示，今天特別來參加這個記者會，用具體行動來表示，對這場公投運動的肯定；公投是人民最有力的武器，透過全民公投來推動正名制憲的目標，讓台灣變成正常化的國家，可以用台灣這個名字，申請加入國際組織並走向世界。

「我已經96歲了，依然要跟你們站在一起，共同打拚推動正名制憲這個目標。」李登輝說，之前他和陳前總統見面的時候提起，現在應該放下一切的成見，並團結一切可團結的力量，合而為民，協同為國，共同繼續推動，以台灣這名字走向世界，期使台灣再次成為一個偉大的國家。

(中時)