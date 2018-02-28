接百通電話申訴！「衛生紙之亂」延燒 消基會籲業者緩漲

2018年02月28日 11:22 中時 楊騰凱

開春後全台莫名掀起「衛生紙之亂」，肇因於外傳國際紙漿1年多來價格上漲40％，恐致衛生紙漲價10％至30％，民眾聞訊紛紛前進賣場搶購，各大賣場貨架多被掃空。消基會表示，政府應拿出對策，輔導業者緩慢調漲，以免一次漲足引發消費恐慌。

消基會指出，昨日和前日兩天，消基會收到近百通的消費者電話反應，除了表達買不到衛生紙的氣憤外，更具體反應有部分衛生紙已悄悄上漲20％，不如部分業者宣稱已10年未漲，還有消費者說，他並非為了囤貨，只是近日家中衛生紙剛好用完，無奈跑了近10家超市或藥妝店，就是買不到衛生紙。

消基會指出，消基會在昨日和前日發動北中南區志工赴賣場調查衛生紙的販售狀況，發現前日貨架上大多空蕩蕩，昨日亦還是空空如也，所以，「衛生紙之亂」經過這幾天的發酵，不論公平會或消保處，政府仍毫無對策，無法止息消費者的恐慌與無奈。

消基會表示，公平會應嚴加查處業者的聯合行為，速辦速結，以壓制漲價之風，必要時，也應動員調查處追查囤貨情事，以突破不肖業者作為，還市場清淨，而且，基於衛生紙是民生必需品，不應仗著自由經濟思維隨業者起舞，政府應引導業者緩慢調整，以免引起立即性的恐慌，並輔導業界生產衛生安全的再生衛生紙，以符合綠色消費風潮。

至於業界，也勿以假消息行囤貨之實，再藉漲價，以圖私利，大紙廠也要打開產能，全力量產，擴大鋪貨，以因應短暫的缺貨，降低民眾恐慌，四大超市、四大超商和藥妝店則應宣示無調整計畫，以領頭羊之姿，平抑漲風。

消基會表示，囤積的衛生紙可能因為潮濕環境而發黴，使用起來反而致病，呼籲消費者止息恐慌心情，暫時不要到超市搶購衛生紙，倘若一時之間買多了，請分享親朋好友，以減少購買、使用，來遏制不肖業者的哄抬物價，才能平息「衛生紙亂象」，同時也呼籲消費者多多購買再生衛生紙。

(中時)