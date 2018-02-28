綠禮讓柯 議員憂選票掉5、6000張

2018年02月28日 11:26 中時 張潼 、 姚志平

外界關注民進黨年底是否禮讓柯文哲，今有綠營議員接受廣播節目專訪時提出擔憂，若黨內決定不提名自家參選人，不但北市深綠選民可能不投票，使議員票數掉5、6000票，甚至還恐影響外縣市選情，黨中央應該正視。

民進黨議員顏聖冠透露，過年去台中拜訪友人，當地深綠朋友就一直關心綠營在首都會不會自推市長候選人？甚至表態如果不推人，就不會出門投台中市長選舉。她分析，2014年民進黨禮讓柯文哲，當時柯有「外溢效應」，其他縣市綠營支持者無法投柯，轉而投給綠營候選人，所以現在大家對柯有意見，今年就不會去投票。

另從北市議員選情來看，名嘴姚立明曾分析，如果民進黨不自提參選人，恐怕議員席次會掉5、6席。議員許淑華坦言，5、6席一定會有，因為現在是民進黨執政，本來選票相對就會掉，加上現在支持者對柯文哲不滿，4年前國民黨有1成的選民不出來投票，今年恐變成綠營有1成投不下去，讓議員少掉5、6000票，這是大家現在比較憂心的問題。

但顏聖冠也說，現在狀況混亂，以她自己的選區萬華而言，當然有深綠支持者表態寧可投給藍也不挺柯，甚至要抵制與柯走得近的議員，但是也有年輕人仍支持柯文哲，這是比較矛盾的地方。不過她也呼籲，部分基層不願意支持柯文哲是事實，這是黨中央必須正視的問題。

(中時)