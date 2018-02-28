赴二二八紀念館 馬英九寫下這24字

前總統馬英九今前往台北二二八紀念館，參觀「二二八與我」特展，並在留言板上寫下留言。（中央社）

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／綜合報導
馬英九在留言板寫下「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」。（中央社）

(15:36 更新文圖 馬英九對二二八感想)今天是「二二八事件」71周年，前總統馬英九早上到北市二二八紀念館參訪，寫下「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」24字，將紙條黏在提字牆。

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「二二八事件」發生在1947年2月27日到5月16日，台灣民眾大規模反抗政府，本省人對外省人報復攻擊，國民政府派軍隊鎮壓台灣人民。整起事件，造成本省、外省人大量傷亡。

馬英九今說，希望二二八事件帶來的重大傷痛能逐步緩和，持續發掘真相，但不希望被用來政治鬥爭，故總統蔣中正是否為元凶，還沒有充分證據證明。

馬英九（中）前往二二八公園內福德宮參香祈福。（中央社）

馬英九上午到二二八和平紀念公園的福德宮參香祈福，並與受難者徐征的女兒徐光、受難家屬代表李依璇等人步行至二二八紀念碑致意、參觀二二八特展。馬英九一路牽著徐光的手，還駐足聆聽二二八事件71周年紀念音樂會。

馬英九說，目前為止，據統計死亡失蹤人數865人，其中失蹤有160人，跟許多報導的研究相去甚遠，幾千人、上萬人都是估計；無論如何，人數不是關鍵，而是這件事情造成台灣人內部很大的傷痛。

馬英九表示，這麼多年來在大家的努力下逐漸有平反，他覺得，面對歷史，就事論事、是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛，讓這個近代史上重大的傷痛事件在政府跟人民努力下能逐步緩和下來，告一段落。

二二八事件71週年，前總統馬英九（中）上午到二二八和平公園紀念碑，鞠躬行禮致意。（中央社）

馬英九說，二二八事件受補償有2400多人，補償金額為72億元，白色恐怖因戒嚴不當審判造成的冤錯案，補償4000多人，補償金額共198億元。

馬英九表示，二二八家屬傷痛不會就此消失，但因政府努力和民間合作下，或許傷痛能漸漸減少，別的國家不見得做得像台灣這麼徹底，「表示我們是會反省的民族，有勇氣道歉」。他希望類似事件永遠不再發生，真相的發掘還能繼續下去，不希望這件事情被用來做政治鬥爭。

最近有人指國民政府軍當年使用「達姆彈」對付民兵，中央社報導，馬英九指出，那時候軍隊沒有這類型武器，也有人問元凶是誰、是不是就是蔣介石本人？到現在為止都沒有充分證據證明這一點，重點是面對歷史，就事論事。

(集團連線報導)

前總統馬英九（中）今早上造訪二二八紀念館。圖為他昨晚前往中山堂中正廳，出席二二八紀念晚會。（中央社）

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