陳明通掌陸委會 國台辦：更關心是否回到九二共識

大陸國台辦發言人安峰山28日主持春節後首場例行記者會。(陳君碩攝)

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旺報

蔡政府日前內閣改組，其中陸委會主委將從張小月換成台大國發所前所長陳明通，大陸國台辦28日表示，不對台灣內部人事變動評論，更關心的是台灣能否回到九二共識的正確軌道。

陳明通綠營色彩鮮明，扁政府時期就當過陸委會主委，在蔡英文擔任陸委會主委時，是蔡的副主委，此次回鍋重掌陸委會，將於三月中正式上任。

大陸國台辦發言人安峰山28日對此人事表示，「對台灣內部的人事變動，我們不評論。我們關心的是台灣方面的兩岸政策能否回到九二共識的正確軌道。」

此外對於蔡總統27日晚稱，兩岸維持現狀的承諾不變，且現狀的維繫，不是單一國家的責任，需要整個區域所有國家共同來努力，對此安峰山表示，大家都看得很清楚，2008年以來在兩岸雙方和兩岸同胞的共同努力下，開創了兩岸關係和平發展的嶄新局面，兩岸同胞都共蒙其利。從2016年520以來，由於民進黨當局不承認九二共識，不認同兩岸同屬一中，單方面破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎，換句話說，現狀已經被台灣方面給破壞。

安峰山說，在當前這種情況下，我們堅持體現一個中國原則的九二共識和反對台獨的立場是非常明確的，台灣方面與其去空談什麼維持現狀，不如想一想如何能夠回到九二共識的正確軌道上來，這樣兩岸關係也才有可能回到和平發展的康莊大道。

(旺報)

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