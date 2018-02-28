NBA》熱火逆襲七六人 韋德神人級掌控與演出

2018年02月28日 11:32 中時電子報 黃邱倫

熱火今天在主場102比101逆轉擊敗七六人，重返邁阿密的「閃電俠」韋德在最後23.8秒雙方平手時突如其來的犯規，讓班西蒙斯站上罰球線，結果班西蒙斯兩罰中一，最後5.9秒韋德投進21呎長距離兩分球，這不但是致勝球，更是韋德神人級的掌控與演出，堪稱是本季個人代表作。

重返熱火的韋德，依舊是場上注目焦點，帶領球隊逆襲七六人之後，開心擁抱母親。(美聯社)

前三節表現平平的韋德，第四節吹起反攻號角，遠投近切得心應手，最後27秒底線騙了薩瑞琪犯規，3罰追平比數，緊接著針對罰球率不佳的班西蒙斯犯上一規，將西蒙斯送上罰球線上，此舉果然奏效，班西蒙斯第一罰就沒進，第二罰得手，七六人101比100領先。

熱火總教練史波斯查沒有將最後一次暫停用掉，讓球員直接從後場發球，這種沒有按照劇本走的方式讓七六人有些措手不及，韋德不愧是沙場老將，一晃兩晃三晃，將防守他的班西蒙斯晃得頭昏眼花，而且還不敢太過靠近以免犯規，韋德就在這種情況下踩在三分線上出手，只見球以美麗弧線破網，石破天驚一擊幫助熱火演出精彩絕倫的逆轉勝戲碼。

替補上陣打25分鐘的韋德，全場16投10中，攻下27分，其中15分出現在決勝節，而且是在最後5分鐘內，是熱火能拿下2連勝的最大功臣。

熱火目前戰績32勝29敗，東區暫居第八，領先第九的活塞有2.5場勝差，距離第七的七六人只有1場差距，隨時有機會取而代之。

(中時電子報)