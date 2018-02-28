阿扁特赦？李登輝：司法處理 總統無權

2018年02月28日 11:42 中時 曾薏蘋 、 姚志平

前總統陳水扁雖然沒有出席「喜樂島聯盟」籌組記者會，但以錄影致詞表達支持。（喜樂島聯盟提供）

民視董事長郭倍宏發起的「喜樂台灣聯盟」，今舉行記者會，前總統陳水扁以錄影方式致詞，不過雙方已經和解的前總統李登輝先前受訪，被問到阿扁特赦等問題表示，那要看司法應該要如何處理。

「喜樂台灣聯盟」今舉行記者會，宣示聯盟成立目標「獨立公投、正名入聯」。主持人彭文正主持時強調，「我們沒有什麼人要選什麼！」

阿扁錄影現身支持，他致詞時表示，台灣國家路是阿扁的夢，也是2千3百萬人的夢，相信會成功，要向全世界發聲，透過民主程序用神聖選票決定台灣未來 要更加正名入聯 要用台灣國家名字進入聯合國，要讓世界的人知道台灣人的意志，不會讓中國統治。

他說，阿扁在這裡最高興是，今天記者會主題獨立公投，正名入聯，感謝這些團體朋友關心、牽成 一定會成功，只要不要放棄一定會。

這時台下支持者不斷響起，「阿扁無罪」！

不過李前總統先前受訪時認為，陳水扁的事情，不是光由總統就有辦法可以決定，是法律上、司法上的事情，要看司法要如何處理，蔡總統沒有權力處理這些事情。

前副總統呂秀蓮受訪及致詞則強調，她很肯定這次記者會，去年她就主張不能還停留在228陰影，228就像是一個「崩康（山洞）」，如果一直在228的悲情周旋，走不出山洞就不能有光明，今天是一個很重要的一步，以能走出228的隧道，開創台灣前途，這裡對於台灣國家定位、未來發展，人民才有決定權。

(中時)