搶衛生紙不如撿蟲蛋 中市撿葉片現賺好幾個便當錢

就是這個蟲卵葉片可換現金，台中市首創物理防治三月一日起收購荔枝椿象卵片，每片以14顆卵為標準、每片2元，除可以降低椿象密度並達到減少施少農藥。（馮惠宜翻攝）

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近日進入椿象活躍期，椿象受驚嚇會噴出腐蝕性臭液，會造成皮膚灼傷、潰瀾，其至造成眼睛失明，民眾撿拾蟲卵一定要做好防護。（馮惠宜翻攝）

不搶衛生紙，台中市屯區農友最近都在農園撿葉片等著換現金！台中市農業局自三月一日起展開收購荔枝椿象蟲卵葉片，每片以14顆卵為標準，每片2元，這全國首創的蟲卵換新台幣政策，也引起農民熱議，有農婦分析，搶衛生紙不如下田撿蟲蛋，除現賺好幾個便當錢，如荔枝生產備增等於是為自己加薪。

台灣近年因為荔枝椿象猖獗，全台荔枝、龍眼都面臨減產危害，去年農改場雖已發現平腹小蜂可做為荔枝椿象天敵，但其繁殖耗時、費用高；台中市是全國重要荔枝產地，霧峰、太平農友多以種植荔枝、龍眼維生，去年蟲害嚴重，粗估產量銳減四成。

台中市農業局今年展開化學、物理加生物等一系列綜合防治計畫，在冬季先補助農民進行化學防治，三月一日起開始收購含荔枝椿象蟲卵的葉片，以每片含14顆蟲卵為標準、每片2元的收購價金，一共編列400萬經費，預估可讓21萬隻荔枝椿象來不及出生，盼降低害蟲密度。

農業局也將視各區收購成果，把去年開始從苗栗農改場取得技轉、開始繁殖荔枝椿象天敵平腹小蜂，依比例釋放到荔枝與龍眼農園，進行生物防治。

若以一葉2元計算，民眾只要撿捨25到30片就能換一杯珍奶或一個便當，農友聽聞後躍躍愈試，有農婦精打細算，直稱「別搶衛生紙了，來去撿椿象蛋蛋，不但可換COCO，沒了蟲害荔枝產量還會倍增，一兼二顧。」

唯因椿象會噴發腐蝕性臭液，接觸到輕則皮膚灼燒感，嚴重甚至引發潰爛，噴到眼睛還有可能失明，加上其蟲卵也可能會造成皮膚過敏，農業局呼籲民眾撿拾時一定要做戴手套、眼鏡，並隨身攜帶清水以即時沖灌清洗。

(中時)

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