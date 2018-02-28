真心覺得苦！北市1萬8養4口 網嘆：當你們小孩好慘

2018年02月28日 11:54 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

萬物齊漲，唯獨薪水不漲！上班族可能連養活自己都有困難，如果還要養家、養小孩可能更苦。一名育有兩名子女的媽媽在PTT發文，夫妻兩人收入，每月扣除房租只剩1萬8，要養一家4口，但也過得很開心。網友驚呼「到底是怎麼辦到的？」、「當你們小孩好慘…」。

這名母親分享自身經驗指出，她是全職媽媽，老公月薪3萬5，一家4口在台北市租屋每月1萬7千元，剩1萬8供生活費。「說真的，會活不下去嗎？還好，只是每個月錢花光，有時還要補貼一些存款」。

網友提問「有第二胎（以上）的你們，家庭年收入？」引起熱議。(圖/翻攝自PTT)

她說「我真心覺得窮有窮的養法」，周末娛樂就是帶小孩去公園、親子館、百貨公司及量販店等，「生活品質主要是差在買大型家電，要思考一下就是了，但是還是活得蠻開心的！」

網友好奇每月家用1.8萬元，如何供全家4人生活消費，原PO則回應，小的奶粉1個月2500元、尿布1300元；大的尿布1000元，吃飯一天算300、一個月9000；夫妻兩人手機加起來不到1000元，水費200至300元、電費1500元左右，差不多一個月1萬8000元。

有網友不禁感嘆「只是安慰自己吧？」、「真心不想當你的小孩」；不過也有網友力挺「小孩最需要的是陪伴」、「教養出的小孩不見得會比窮忙的父母差」。

(中時電子報)