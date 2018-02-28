假話多說就有人信 黃智賢：228謊言永不止息

2018年02月28日 11:47 中時電子報 黃以謙

今天是228紀念日，民進黨不免俗地在本月重提這個歷史事件，以此為台獨造神。當然，每年都有應景的228謊言上市，雖然屢屢被反駁，但總能不斷推陳出新。對此，政治評論家黃智賢感嘆，謊話說多了，人民終究還是會信，所以台獨造神永不止息。

黃智賢在今天發文，表示228留下的歷史資料其實很多，但台獨始終不肯讓真相呈現。回顧這起事件，是先有查緝私菸的爭端，然後流氓鬧事，之後再全台動亂。

由於時值國共內戰，台灣無兵可用，在面對暴民的捕殺，行政長官陳儀請求蔣介石派兵平亂，蔣當時還下了手札「嚴禁軍警報復，否則以軍法治罪」，之後卻被被污衊成殺了幾十萬「殺人魔王」；然而，依《228補償條例》，只要家裡三親等在228前後失蹤或死亡，不計理由可領800萬元，但至今也只有800多個家族去申請，當中甚至包括逃到大陸沒有死的台共之家屬。那麼，說有幾十萬人被殺，不是謊言嗎？

配合的還有國史館，每年都有應景的台獨謊話上市，該單位今年創造的主角是葛智超跟達姆彈。葛智超是美國駐台的副領事，真實身份是間諜，他的任務就是運作台灣菁英反中，進一步把台灣交給聯合國託管或美國；達姆彈打入人體會開花，早被國際禁用，捏造國軍用達姆彈攻擊是很荒謬的事，因為國軍用的70步槍口徑完全不合。

說起228動亂的源頭，有被美國間諜鼓動皇民化的台灣人反中，有積極要推翻蔣介石的台共，有學習日本浪人的台灣流氓，有2萬多個台籍日本兵。「當年真正參與造反，要推翻中國政府換國旗的，被抓被殺，現在是要平反什麼 ？」

台灣光復之後，人民第一次有人權，陳儀沒有像日本人般殘酷鎮壓統治，卻無力對抗要顛覆政權的各方勢力，終至釀成台灣大禍，他錯了嗎？228編造出謊言，就是仇中恨中的源頭！雖然每個謊話都被史學家一一駁斥，但又有什麼用？

黃智賢強調，沒有人在乎228謊言的真偽，因為台獨天天講、月月講、在教科書裡講，謊話說多了，人民終究還是會相信。

(中時電子報)