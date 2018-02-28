東海大學管學院榮獲AACSB國際認證

2018年02月28日 12:45 工商 劉朱松

東海大學管理學院躋身為全球前5％頂尖商管學院！東海大學管理學院今（28）日宣布，今年2月通過國際最具權威性的商管學院促進協會（AACSB）評鑑認證，與哈佛大學商學院（HBS）、倫敦商學院（LBS），及北京大學光華管理學院等國際一流學府，並列全球前5％頂尖商管學院，成為「台灣之光」。

東海大學管理學院，自2012年秋季申請成為AACSB會員後，管院全體師生、行政團隊、校友、業界先進積極參與AACSB國際認證準備工作，逐步建立品質與策略管理機制，深化學習成效，提升教師學術與實務表現。

此次國際認證，東海董事會通過專案預算，充分支援認證相關經費，並在校長王茂駿持續領導校級行政團隊，全力給予管理學院協助與鼓勵，大家齊心努力共同達成目標。

東海大學管理學院院長林修葳表示，從前一任院長詹家昌，啟動該認證之後，該學院近幾年來，在國際化業務推展上，不遺餘力，朝多元面向發展且成果豐碩，包括通過於107學年度成立全英語國際企業管理碩士學位學程（GMBA）、國際職場實習與發展專業服務學習、簽署雙聯學制，及多校聯盟（如美國密西根大學、美國羅德島大學、馬來西亞拉曼大學、比利時列日大學、日本名古屋大學）、異地教學、海外企業參訪。

另在國際職場實習方面，東海已與歐洲佩魯賈大學、羅馬第二大學、威尼斯建築大學、米蘭理工大學，及天主教聖心大學等校簽約締結合作關係，協助30個系所已選送300餘位學生，至義大利、印尼、越南、印度，及大陸等國家實習。

隨著AACSB計畫的推展及管理學院國際化的腳步邁進，AACSB國際認證團隊（PRT）2017年11月蒞臨東海大學管理學院，進行為期4天的實地訪評，透過密集的分組訪談與嚴謹的資料檢核，確認管院已完全通過AACSB最新訂定的15項商管學院國際認證標準。3位PRT委員同時高度肯定管院過去5年在研究、教學、實務具體展現的參與、創新與影響。

AACSB董事會2018年2月正式公告東海大學管理學院榮獲AACSB國際認證。東海大學管理學院設立六個學系，包括企業管理學系、國際經營與貿易學系、會計學系、統計學系、財務金融學系、資訊管理學系，並有高階經營管理碩士在職專班（EMBA）與全英語授課國際企業管理碩士學位學程（GMBA）。

東海指出，通過AACSB國際認證後，該學院將秉持持續進步的精神，引領教師創新研究、教學、實務，拓展學生國際視野與領導力，整合跨國、跨產業的校友組織與校院系海內外有形及無形資源。同時，將繼續推展與各國知名的AACSB國際認證院校深度交流合作計畫，落實東海大學管理學院國際化與永續發展。

(工商)