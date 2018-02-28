黃子韜、金志洙SAINT LAURENT大秀耍壞 令場外洋妞也淪陷了

2018年02月28日 12:02 中時 陳張眾

受邀參加SAINT LAURENT 2018巴黎秋冬大秀的韓星金志洙（左）與鄭麗媛開心合影。（陳張眾攝）

金志洙（右揮手者）於秀畢離場時，除了吸引大量外媒搶拍外，也有大批粉絲應援團呼喊他的韓文名字，可見其超高人氣。（陳張眾攝）

巴黎時裝周頭天晚間上場的SAINT LAURENT 2018秋冬大秀，創意總監Anthony Vaccarello再度獻上一場流著叛逆血液的大秀，除了設置於艾菲爾鐵塔正對面華沙廣場的秀場十足吸睛人外，受品牌之邀赴約的前韓團EXO成員黃子韜及韓國鮮肉演員金志洙的出現，更引起場外在寒冬中等候已久的迷妹們的一陣騷動。

近來因實境秀《看！這就是街舞》以及偶像劇《談判官》等作品再度搶占話題熱掃榜的黃子韜，憑著其帶點陰鬱的壞壞模樣和社交網站上超過兩千萬粉絲的號召力被SAINT LAURENT相中，年初還被正式任命為品牌亞太區眼鏡大使。此次出席大秀，他則選穿品牌2018春夏黑色天鵝絨刺繡棒球夾克內搭黑色帽T，個性十足。於秀場頭排現身時，他也依照全身造型發揮，擺出各式表情、動作，秀畢還與身旁隨行工作人員討論起續攤地點，估計心情不錯。踏出秀場時，外面等待的強大粉絲陣容還不時以尖叫般的音頻呼喚他的名字，即可見其少女殺手魅力。

同樣擁有強大應援團的，則是韓國鮮肉男星金志洙。因《大力女子都奉順》、《步步驚心：麗》等偶像劇竄紅的他，一襲亮面夾克搭整身黑色褲裝現身，酷酷的表情搭個性高顏值頗為吸睛。鏡頭下沒什麼笑容的金志洙，遇到與歐逆鄭麗媛合照時，則立馬展現可愛笑容，顯示俏皮的一面。而他的紛絲團除有黃皮膚的亞裔面孔外，還藏有不少可愛金髮碧眼正妹於其中，面對粉絲十分具有親和力的他，與粉絲揮手致意之餘，並讓粉絲拍照，更令獲得近距離接觸的洋妹妹們於事後興奮相擁。

(中時)