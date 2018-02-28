陸運-9偵察機再入對馬海峽 南韓指其首度接近其領海飛行

2018年02月28日 12:16 中時 黃菁菁

日本防衛省公布27日飛進日本航空識別區的大陸運-9(Y-9)電子偵察機的飛行路線。(取自防衛省官網)

日本防衛省27日發佈消息指出，一架大陸運-9(Y-9)電子偵察機進入日本防空識別區，航空自衛隊戰鬥機緊急升空對應，但該機並未進入日本領空。南韓國軍聯合參謀總部27日也宣布，1架大陸運-9偵察機當天上午9時34分左右，自南韓濟州島南方離於島附近飛進南韓防空識別圈，南韓戰鬥機緊急升空對應。這是大陸軍機首次接近南韓領海飛行。

防衛省指出，中國運-9電子偵察機27日上午從東海經過對馬海峽進入日本海，然後掉頭再返回東海，至下午的飛行時間長達數小時。日本自衛隊戰機緊急升空對應，但該機並未飛進日本的領空。

南韓聯合參謀總部則指出，從離於島西南進入防空識別區的大陸軍機通過大韓海峽（對馬海峽），穿過釜山東南海域，往鬱陵島西北飛行至56公里處，又沿同一路線南下，大約飛行了4小時27分鐘左右，於下午2時1分左右飛離南韓防空識別區。

大陸軍機接近南韓領海飛行，被南韓軍方視為是1次特殊的偵察行動，故派出包括F15和KF16在內的10架戰鬥機緊急升空對應。

南韓聯合參謀總部指出，「南韓軍隊在該機飛至離於島西南區，未掌握飛行路線時，便派空軍戰鬥機緊急升空，進行追蹤、監視的伴飛飛行。」當時南韓戰機曾透過韓陸之間的直通通信網和廣播警告大陸軍機停止飛行，該機隨後迴旋，沿著原來的飛行路線南下，離開防空識別區。

南韓聯合參謀總部的相關人士表示，「中國軍機進入防空識別區，推測其目的是，想蒐集有關對韓軍作戰可能造成影響的資訊，與一般的民航機在國際空域飛行不一樣。」，「中國軍機經由日韓的防空識別區到離鬱陵島附近30英里處，這還是頭一次」。

這位相關人士指出，大陸在直通熱線中回答說，該軍機飛行的目的乃「一般的訓練」。

聯合參謀總部表示，針對此次中國軍機破例的行動，南韓政府已通過國防部、外交部等向中方強烈抗議。今年中國軍機進入南韓航空識別區是繼1月29日以來的第2次。

(中時)