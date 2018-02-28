NBA》詹姆斯追上喬丹大帝腳步 20分以上場次史上第四

2018年02月28日 12:07 中時電子報 黃邱倫

騎士今天在主場擊敗籃網，詹姆斯寫下多項紀錄，例行賽單場得分超過20分以上的場次來到926場，追上喬丹大帝的紀錄，史上排名第四，本季有機會超越「小飛俠」布萊恩，獨居第三席位。

今晚可說是詹姆斯的紀錄夜，不但是他本季第12次大三元(31分、12籃板、11助攻)，而且還是史上第一位達到3萬分、籃板與助攻各8千次的球員。

單場得分超過20分的場次追平喬丹，排在他前面的三人分別是「郵差」卡爾馬龍的1134場、「天勾」賈霸的1122場，以擊布萊恩的941場。詹姆斯距離卡爾馬龍的紀錄還有208場，想要成為史上第一人恐怕要等到2021球季了。

此外，詹姆斯的生涯總得分來到30387分，史上排名第七，排在他前面的是賈霸(38387分)、卡爾馬龍(36928分)、布萊恩(33643分)、喬丹(32292分)、「大帥」張伯倫(31419分)以及現役球員諾威茲基(30993分)。

火箭球星保羅先前在受訪時預測詹姆斯將成為NBA史上得分王，甚至總得分能突破4萬分大關。詹姆斯目前還差賈霸8000分，以他目前場均27.1分的速度來看，必須在不受傷的情況下打將近300場，也就是說最快要等到2021-22球季才能見證歷史了，屆時詹姆斯已是37歲之齡。

(中時電子報)