申請花博卡送花燈 陪民眾歡度小過年

市議員何文海（右二）為讓小朋友可開心提小花燈過元宵，特舉辦申請花博卡、送花燈活動，陪民眾歡度小過年！（陳世宗翻攝）

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台中市議會27日才完成審查市府107年總預算案，造成今年的元宵小提燈來不及發包及製作。市議員何文海接獲民眾陳情抱怨，今年元宵少小提花燈不像過節；因不忍小朋友難過失望，特自掏腰包製作3萬個發財狗小提燈，並結合今年台中世界花卉博覽會，即日起到服務處填寫花博卡就送發財狗小提燈，數量有限，送完為止。

何文海指出，提小提燈過元宵小過年，是每位小朋友成長過程中，最美的童年回憶及記趣！今年因市府預算拖到27日市議會才完成審議，造成觀光旅遊局的元宵小提燈來不及發包，廠商因惟恐預算被刪不敢冒然進貨製作；該服務處接獲民眾陳情抱怨後，決定自掏腰包購買3萬個發財狗小提燈送給民眾。

何文海說，台中市今年將舉辦2018年台中世界花卉博覽會，為台中市縣市合併後第一次舉辦世界性國際級活動，也是讓國際看見台中，台中邁向國際的最佳時機，透過花博讓台中走出去。市長林佳龍特發行市民卡結合花博卡，在花博期間憑卡可享1日免費入園參觀，花博卡還可搭乘台中公車享有10公里免費等優惠。

何文海服務處表示，為推廣與響應台中世界花卉博覽會，特發起申請花博卡送發財狗小提燈活動，即日起民眾到服務處申請花博卡，即可獲贈發財狗小提燈，數量有限，送完為止。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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