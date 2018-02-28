《全台最速報》台灣民意基金會民調 柯Ｐ「兩岸一家親」過半數認同

《全台最速報》台灣民意基金會民調 柯Ｐ「兩岸一家親」過半數認同

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中時電子報
綜合報導

◎台灣民意基金會民調 柯Ｐ「兩岸一家親」過半數認同

台灣民意基金會今天公布民調，關於柯文哲「兩岸一家親」的言論，有10.6%非常贊同，40.1%還算贊同，換言之，在台北市有過半數的人基本上贊同柯文哲「兩岸一家親」的論調，且獲得跨年齡層的多數支持。

◎台灣西半部空品不佳 中市府啟動應變措施

今（28）日因受大氣擴散條件不佳，台灣西半部各縣市空氣品質均受影響。台中市上午7時空品狀況多為黃色旗至橘色旗，也有兩站為紅色旗。台中市政府環保局指出，指標汙染物為PM2.5，台中市政府已啟動預警二級應變，提醒敏感族群注意防範，避免午後在戶外長時間劇烈活動。

◎雲林228和平紀念會 以音樂悼念受難者

雲林各界28日在虎尾228紀念公園舉辦「228和平紀念會」，縣長李進勇帶領縣府1級主管及與會民眾默哀、悼念228受難者英靈，期許台灣不再遭受苦難，氣氛莊嚴肅穆。

◎鹽水蜂炮將登場 加緊抽查確保安全

元宵節的腳步快到了，台南市傳統民俗活動不斷，鹽水蜂炮、鹿耳門聖母廟宗教民俗嘉年華即將登場，熱鬧的蜂炮、絢爛的煙火陸續上演，預計將吸引數萬人潮參與，南市消防局長李明峯27日帶隊前往鹽水，抽查多座蜂炮城，並張貼合格標誌，也趁機向民眾宣導「犁蜂炮」的安全裝備。

(中時電子報)

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