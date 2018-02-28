慈湖遭潑漆 鄭文燦：園區早已卸除威權崇拜

桃園市長鄭文燦表示，兩蔣園區已經去除威權崇拜。（甘嘉雯攝）

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慈湖陵寢遭潑紅漆，警方介入調查。（甘嘉雯翻攝）

慈湖陵寢遭潑漆，桃園市長鄭文燦表示，兩蔣文化園區是當年前副總統呂秀蓮在擔任桃園縣長任內所設置，目地其實就是為了卸除個人威權崇拜，是基於歷史文化及觀光價值。兩蔣雕塑公園於設置時，早已卸除威權崇拜的意味，可以基於觀光的理由保留。

至於兩蔣陵寢的部分，鄭文燦說，管理權在國防部，必須尊重國防部的規畫。

他表示，促轉條例通過後，所謂「轉型正義不應該窄化為去蔣」，無須就路名、校名、公園名稱進行爭執。轉型正義核心的目標是還原歷史，追求真相，保護人權，讓台灣社會能夠邁向更高的和解，進而凝聚成為一個共同體；促轉條例是為了促進正義與團結，因此必須周延處理各種問題，外界也不需要斷章取義和窄化他的說法。

鄭文燦表示，二二八和平紀念日的時刻，社會上湧現多元的反省是很正常的，1989年，他還是台灣大學學生會幹部時，策畫了第一場公開追思台大文學院院長林茂生的活動，打破禁忌，追求真相。

不只是二二八事件有賠償條例，促進轉型正義的條例也已經通過。台灣社會已經民主化，處理歷史所遺留的問題，必須要更用心，讓轉型正義帶來真相、公義與團結。

鄭文燦表示，市府觀旅局及各單位，就觀光導覽的文字敘述，包括慈湖在內，都可以配合《促進轉型正義條例》修正，讓歷史歸之於歷史。

(中時)

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