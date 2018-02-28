青農來相挺 翁章梁中埔鐵馬行更有勁

2018.02.28 嘉義縣 ▲ 嘉義縣市青農聯誼會中埔分會會長莊詠傑（前排右五）率領青農30名行動力挺翁章梁（前排右四）。（翁聖勳攝）

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2018.02.28 嘉義縣 ▲ 立委陳明文（左二）、中埔鄉長李碧菁（右一）、中埔鄉農會總幹事李碧雲（左一）陪同翁章梁（右二）騎鐵馬掃街拜票。（翁聖勳攝）
2018.02.28 嘉義縣 ▲ 活動最後中埔鄉長李碧菁（右二）、中埔鄉農會總幹事李碧雲（右三）呼籲農民大團結支持翁章梁（右四）。（翁聖勳攝）

民進黨嘉義縣長初選進入最後倒數階段！參選人翁章梁「前進新嘉義」全縣鐵馬行，28日上午來到中埔鄉，鐵馬車隊出發前接受嘉義縣市青農聯誼會中埔分會會長莊詠傑及近30名青農送上象徵好彩頭的鳳梨表示力挺。翁章梁致詞時表示，未來當選後縣府一定是清廉、開放與科技並進，同時強調自己絕不碰骯髒錢，將開創新力量推動新嘉義的進步。

翁章梁稍早在立委陳明文、中埔鄉長李碧菁、中埔鄉農會總幹事李碧雲、代表會主席何韻定、青農聯誼會中埔分會會長莊詠傑及鄉鎮各級民意代表等人陪同用騎單車方式深入中埔鄉各大街小巷向鄉親拜票，車隊所到之處受到熱烈歡迎，民眾也熱烈揮手。

莊詠傑說，他支持翁章梁提倡將精緻農業提升為高品質農業，推廣科技農業，除了有助益於農產品收益及增加農民收入，未來對於青年回流從事農業生產也是一大福音。

翁章梁則強調，從學生運動到與民進黨一起長大，清廉是身為民進黨從政的基本價值，未來若當選縣長，絕不碰骯髒錢，也嚴格要求縣府團隊要絕對要清廉，堅守清廉政府。

稍早活動一開始曾傳出菸農理事長賴芳德帶頭約20人現場集結陳情，但在中埔分局王立德分局長及所屬同仁嚴密監控下，讓民眾和平表達訴求菸農權益後，隨即離去。

(中時)

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