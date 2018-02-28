替換老舊F-16 土耳其想買100架新F-35各型戰機

2018年02月28日 13:16 中時電子報 李靖棠

據土耳其每日新聞（Hürriyet Daily News）報導，作為美國在中東地區盟友之一、土耳其軍方近期表示，為替換已現役20年、舊型的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）機隊，並考慮對麾下設備進行升級，有意購買最多100架F-35型戰機（F-35 Lightning II），充實國防戰力。

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除了空軍用的傳統型F-35A戰機，土耳其也考慮採購一部分能短場起降（short take-off and vertical landing, STOVL）的F-35B型戰機，配置於海軍新打造的安那托利亞號兩棲突襲登陸艦（TCG Anadolu）。與美軍的胡蜂號（USS Wasp ,LHD 1）類似，安那托利亞號預計在2021年服役，將成為土耳其海軍的旗艦。

土耳其空軍現役F-16C型戰機。（圖/英國皇家空軍）

F-35隱形戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。其中除加拿大以價格過高的理由拒絕購買外，其餘夥伴皆已下訂單或完成編制服役。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

土耳其目前擁有兩座海外基地，一在卡達、另一則在東非索馬利亞。據該國軍方消息指出，未來十年內，除正在興建的輕型航母外，土國也在計畫打造完整功能的航空母艦，藉以擴大其在中東、北非與地中海等區域的地緣政治影響力。

(中時電子報)