中南部空品紅害 環團：啟動228假期避難模式

228假日中南部空品不良，大都呈現紅色警示。（圖／取自環保署網站）

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今天是二二八假日，但因連續幾天氣候穩定，中南部大氣擴散條件不佳，空氣品質相當不理想，到中午為止，從彰化二林到屏東小琉球，共有23個空品監測站，再加上新北市新莊則有24個，都呈現紅色警示，代表對所有族群都不健康；只剩花蓮、台東是淨土，空品指標呈綠色，代表良好。環保團體無奈表示，南部人請啟動228假期避難模式。

環保署監資處資料顯示，今天雖有鋒面過境，降雨以北部較大，空品也在逐漸改善，基隆、台北的測站大都回到黃色（普通）。中南部則因降雨機率比較小，空品改善有限，像雲林、嘉義、台南、高雄幾乎全部淪陷，陷入一片紅海，汙染物以PM2.5（細懸浮微粒）為主。

環保署預測，明天（3月1日）東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。高屏為橘色提醒，北部、竹苗、中部、雲嘉南及宜蘭為普通等級，花東為良好等級，比今天略佳。

環保署上午已要求台電啟動降載減排機制，包括基隆的協和電廠、台中火力電廠、高雄興達電廠，分別降載1100MW、1050MW、800MW（均含歲修與非歲修機組），以避免使空品更加惡化。

環保團體則認為，如果空品預報將出現紅害就應加強減排措施，嚴重時各地主要汙染源都要減排4成才夠。不僅如此，還要比照高雄馬拉松提前3天實施，才能避免紅害發生。且除了汙染嚴重區域的大型工廠減排以外，上風地區也要配合，必須全面實施、提前實施，減排才會有效果。

(中時)

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