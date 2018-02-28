千元老茶磚25元賣掉 被害老闆批賊打壞行情

2018年02月28日 14:27 中時 呂妍庭

兩名嫌犯28日中午被依竊盜等罪嫌移送嘉義地檢署。（呂妍庭攝）

兩名嫌犯28日中午被依竊盜等罪嫌移送嘉義地檢署。（呂妍庭翻攝）

嫌犯把53箱的茶餅茶磚藏在山區，並以帳棚遮掩。（呂妍庭翻攝）

警方表示，嫌犯以一塊25元價格把偷來的老茶餅磚賣掉，有違市場行情。（呂妍庭攝）

身兼警友辦事處主任的新港鄉長林茂盛一早就到分局頒發破案茶及破案獎金，以激勵警方士氣。（呂妍庭攝）

嘉義縣民雄鄉一家藝品店日前失竊1輛大貨車，還被搬走大多數的奇木藝品和50多箱茶餅、茶磚，民雄分局展開調查，發現45歲陳姓和40歲林姓嫌犯不只把貨車車體改裝，換上偷竊車牌躲避警方追查，還把貨車和茶餅、茶磚藏在山區，事後更以一塊25元價格把偷來的茶餅磚賣掉，28日警方宣布破案，藝品店老闆得知嫌犯把他販價1000多元的茶餅磚隨便賣，痛批偷東西還打壞行情，有夠惡質。

警方調查，兩名嫌犯不僅潛入藝品店偷走許多價值不斐的藝品和多達53箱的普洱茶、黑茶茶磚、茶餅，還把店家的貨車當成運輸工具載運贓物，甚至就地偷走停放在路邊的廣告車車牌，把藝品店貨車車身印製的商號、電話等圖樣抹除後，直接把偷來的車牌裝上，企圖以偷天換日手法逃避警方追查。

警方鍥而不捨，調閱上百支監視器後，先在仁義潭附近發現失竊大貨車，經過多日埋伏守候，待陳、林兩名嫌犯開車後，趁著他們途中用餐時以現行犯逮捕，除當場查獲作案工具，也在山區找到用帳篷覆蓋的茶磚、茶餅。

警方進一步查出，兩名嫌犯以每片25元價格，把偷來的茶餅茶磚賣給台南1名許姓男子，男子再以30元批發價賣出，低價脫手有違市場行情，今除將兩名嫌犯依竊盜等罪嫌移送，後續也會以收贓罪法辦許男。身兼警友辦事處主任的新港鄉長林茂盛，得知民雄分局警方在燈會期間百忙之中還火速破案，一早就到分局頒發破案茶及破案獎金，以激勵基層員警工作士氣。

(中時)